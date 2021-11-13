"بوابة المتسوق" تساعد السياح على معرفة الضريبة القابلة للاسترداد

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت "بلانيت"، المزود العالمي لخدمات المدفوعات، وبالتعاون مع "الهيئة الاتحادية للضرائب"، عن إطلاق "بوابة المتسوق" الرقمية (Planet Shopper Portal) التي تتيح لزوار الدولة الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، التعرف على تفاصيل مشترياتهم المؤهَّلة لاسترداد الضريبة عنها عبر النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح.

وتعد "بوابة المتسوق" الحل الأول من نوعه على مستوى العالم، وسيتم إطلاقها في دولة الإمارات العربية المتحدة أولاً بالتعاون بين الهيئة وشركة "بلانيت" المُخَوَّلة بتشغيل نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، وتعتمد آلية عملها على أحدث التقنيات الرقمية، وتوفر العديد من المزايا لتمكين السياح من الحصول على معلومات دقيقة وفورية عن مشترياتهم المؤهَّلة لاسترداد الضريبة بخطوات تتميز بالسهولة والسرعة على مدار الساعة، وتتبع حالة الاسترداد والمبالغ المستردة.

ويمكن للسائح الدخول إلى "بوابة المتسوق" الرقمية بسهولة عبر توجيه الكاميرا الخاصة بالهاتف أو الجهاز الذكي على رمز الاستجابة السريع (QR code) الموجود على "لاصقات الاسترداد الضريبي" والتي تحتوي على فواتير ضريبية للمشتريات المؤهَّلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عنها الصادرة من منافذ البيع المسجلة بالنظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح.

وتوفر "بوابة المتسوق" الرقمية العديد من الخيارات للسائح، منها التعرف على القيمة الإجمالية لمبلغ الضريبة القابل للاسترداد عن مشترياته، والشروط والأحكام الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، وتتبّع عملية الاسترداد، كما يمكن للسائح تغيير الآلية المسجلة سابقا للاسترداد، فعلى سبيل المثال إذا كان قد قام باختيار الاسترداد النقدي فيمكنه عبر "بوابة المتسوق" الرقمية تغيير هذا الاختيار إلى الاسترداد عبر التحويل إلى حساب البطاقة الائتمانية.

وقال إياد الكردي، مدير عام شركة "بلانت": "يسعدنا إطلاق "بوابة المتسوق" الرقمية كآلية ذكية تتيح للسياح التعرف بدقة على المبالغ القابلة للاسترداد عن مشترياتهم المؤهَّلة لاسترداد الضريبة خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك التعرف على الخطوات اللازمة للتمتع بتجربة استرداد سلسة وسريعة، بدءً من التسوق إلى تقديم طلبات الاسترداد وصولاً إلى استلام مبالغ الضريبة القابلة للاسترداد التي دفعوها قبل مغادرتهم، مما يعزز التجربة السياحية المتميزة في الدولة".

وبلغ عدد المتاجر المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب المرتبطة بالنظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح أكثر من 13,000 متجر في الدولة.

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