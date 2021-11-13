الخطوط السعودية تطلق عرضاً استثنائياً للسفر من دول الخليج إلى الرياض

المصدر: البيان

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أطلقت الخطوط السعودية عرضاً ترويجياً استثنائياً للسفر بين دول مجلس التعاون الخليجي والعاصمة السعودية الرياض بقيمة (150) دولاراً، بهدف إتاحة الفرصة لزيارة موسم الرياض والاستمتاع بفعالياته وبرامجه المنوعة، في إطار الشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة, وتفعيلاً لدورها كشريك استراتيجي وناقل رسمي لموسم الرياض.

ويشمل عرض الخطوط السعودية الترويجي غير المسبوق، تذكرة سفر في الاتجاهين من محطات أبوظبي، ودبي، والكويت، والدوحة، والمنامة, إلى الرياض، ويستمر حتى 8 ديسمبر القادم.

يذكر أنه بإمكان الضيوف الاستفادة من العرض من خلال استخدام الرمز الترويجي (IMAGINE) عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني (www.saudia.com), والتطبيقات على الأجهزة الذكية, التي تقدم "الخطوط السعودية" من خلالها باقة من الخدمات.

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