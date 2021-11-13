دبي تعيد الطيران العالمي إلى التحليق

المصدر: البيان

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تواصـل دبـي استقطاب العالم، إذ تتجه بوصلـة قطاع الطيران غدا إلى الإمـارة مـع انطلاق فعاليات «معرض دبي للطيران» في دورته الـ 17 ضمن «دبي ورلد سنترال»، وتستمر حتى 18 نوفمبـر. ويأتي تنظيم دبي لهـذا الحدث العالمي ليؤكد أن قطاع الطيران مكون حيوي في رؤية دبي لترسيخ مكانتها مركزاً اقتصاديا عالميا رئيساً.

ومثلت جائحة «كوفيد19» أحد أكبر التحديات التي واجهتها البشرية على مر التاريخ، وأحدثـت حالة من الارتباك غير المسبوق في عمـوم العالم وعلى كافـة المستويات، إلا أن الإمارات قدمت قصة نجاح حقيقية في مواجهة الجائحة، بكل قوة وثبات وقدرة على التحمل، حيث تمكنت بجدارة من تجاوز الاختبـار بإظهـار قدرة عالية على التعامل مع مثل هذه الأوضاع الاستثنائية غير المتوقعة، بل وتخطت الأسوأ فيها وهي أقوى من ذي قبل.

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