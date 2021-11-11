جزيرة الحديريات تؤكد حضورها وجهة ترفيهية آمنة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصلت شركة مُدن العقارية «مُدن» على شهادة الأمان Go Safe لأربعٍ من منشآتها الترفيهية والرياضية في مارفيستا الحديريات، حيث نجحت كل من مرسانا، والقرية الرياضية 321، وسيركت X، وقرية التحدي، في تقييم إجراءات وتدابير السلامة المعتمَدة التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كوفيد 19. وشمل التقييم إجراءات التباعد الاجتماعي، وفحص درجة الحرارة، وتحصين طاقم العمل باللقاح، وتعقيم المباني، إضافة إلى تدابير أخرى تضمن أمان الوجهة بالنسبة للجمهور، من أجل قضاء وقتهم في بيئة صحية خاضعة للرقابة.

مجموعة تجارب

وتقدم الوجهات المعتمدة مجموعة واسعة من التجارب للجمهور من جميع الأعمار والقدرات، بدءاً من مرسانا، الوجهة المميزة التي تتمتع بواجهة بحرية نابضة بالحياة، والقرية الرياضية 321، التي تضم ملاعب رياضية ومسارات لركوب الدراجات والركض، وملعباً لكرة القدم، وملاعب للتنس وكرة الريشة، وكرة السلة، ومسارات للقدرة على التحمل، وسيركت X، أحدث مركز في الهواء الطلق للمغامرات في أبوظبي، الذي يضم أربعة متنزهات رائعة تقدم مستويات متنوعة من الأنشطة وتحديات التشويق والمغامرة، وهي: حديقة الألعاب المائية للأطفال، ومسار تسلق الجبال، وحلبة التزلج، وقرية التحدي، أكبر مضمار لركوب الدراجات، مع تحديات مبتكرة للياقة البدنية، وتتمتع قرية التحدي بأحدث التقنيات المتطورة.

من الجدير بالذكر أن شهادة Go Safe هي عبارة عن برنامج معتمد من حكومة أبوظبي، يؤكد تطبيق معايير النظافة العامة والتعقيم في المؤسسات الاستهلاكية والسياحية والتجارية في أبوظبي.

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