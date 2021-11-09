المغرب يطلق خطاً جويّاً مباشراً مع إسرائيل

المصدر: أ ف ب

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أعلنت شركة الخطوط الجوية المغربية أمس الثلاثاء إطلاق خط جوي مباشر يربط العاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء بتل أبيب، هو الأول من نوعه انطلاقا من المغرب. وذلك بعد نحو 10 أشهر على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

سيفتح هذا الخط ابتداء من 12 ديسمبر بوتيرة ثلاث رحلات في الأسبوع، وفق ما أفادت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان، مشيرة إلى أن مدة الرحلة تصل إلى خمس ساعات ونصف.

وأوضحت الشركة أن إطلاق هذا الخط "يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تربطها أواصر متينة بوطنها الأم".

كما يهدف إلى "تمكين السياح ورجال ونساء الأعمال من السفر إلى المغرب أو إلى إسرائيل".

جاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر من إطلاق رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب، وكذا أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى المملكة في أغسطس.

وتضم إسرائيل قرابة 700 ألف شخص من أصول مغربية كانوا يضطرون لأخذ رحلات جوية غير مباشرة لزيارة المغرب، قبل الاتفاق.

سبق أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية في العام 1993، قبل أن يقطعها المغرب العام 2000.



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