"عجيبة البحار" أكبر سفينة سياحية في العالم تدخل الخدمة.. فيديو

المصدر: البيان

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تمّت تسميتها "عجيبة البحار" لكبر حجمها، وقد كانت تحت الإنشاء لمدة عامين في حوض بناء السفن بورشة صناعة السفن في منطقة لا لوار وسط غرب فرنسا على المحيط الأطلسي.

غادرت أكبر سفينة سياحية في العالم ميناء سان نازير الفرنسي، حيث من المقرر أن تصل إلى ميناء مرسيليا جنوب فرنسا في الأيام المقبلة، قبل أن تبحر إلى آسيا في العام 2022.

وشوهدت السفينة وهي تغادر حوض بناء السفن "Chantiers de l'Atlantique" بسان نازير غرب فرنسا في 5 نوفمبر الجاري.

ولفتت "عجيبة الدنيا" أنظار الناس، الذين اجتمعوا لالتقاط صور لدخولها الخدمة.

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