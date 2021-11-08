«قائمة خضراء» مُحَدّثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المُحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، دعماً لتخفيف إجراءات السفر مع الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة لضمان صحة وسلامة الجميع. وسيُعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة من فترة الحجر الصحي ويجب عليهم إبراز نتيجة سلبية لفحص (كوفيد19) تم استلامها في غضون 48 ساعة على الأكثر قبل موعد المغادرة وإجراء فحص ثانٍ عند وصول مطار أبوظبي .

وسيُطلب من المسافرين الحاصلين على اللقاح الكامل والقادمين من إحدى دول «القائمة» المُحدثة إجراء فحص (كوفيد19) آخر في اليوم السادس من وصولهم مطار أبوظبي أما بالنسبة للمسافرين غير المُطعمين القادمين من إحدى دول «القائمة »، فيجب عليهم إجراء فحص (كوفيد19) في اليومين السادس والتاسع من وصولهم.

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