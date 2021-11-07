33 بلداً سمح لهم بالعودة إلى أمريكا بعد 18 شهراً من الإغلاق

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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تحضّرت شركات الطيران لتستقبل مجدداً الاثنين المسافرين الملقّحين من 33 بلداً الذين سمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة بعد 18 شهراً من إغلاق الحدود.

ولمواجهة الأعداد الكبيرة من المسافرين، قامت الشركات التي تعتمد بشكل كبير على المسارات الجوية عبر المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، ومن أبرزها «إير فرانس» و«بريتيش إيروايز» و«يونايتد إيرلاينز»، بزيادة عدد الرحلات واختارت طائرات أكبر وأوجدت عدداً كافياً من الموظفين.

وكانت العائلات المنفصلة ورجال الأعمال والسياح يترقبون منذ أشهر إعلان البيت الأبيض رفع القيود على السفر. فبسبب الجائحة، حدّت واشنطن بشكل كبير من الرحلات الجوية خصوصاً الآتية من منطقة شنغن والمملكة المتحدة والصين والهند والبرازيل.

وفور الإعلان، ارتفعت حجوزات تذاكر السفر بشكل كبير. وعلى سبيل المثال، سجلت شركة «بريتيش إيروايز» البريطانية ارتفاع عمليات البحث عن رحلات جوية وإقامات في مدن أمريكية معينة بنسبة 900 % للأيام التي تسبق عيد الميلاد مقارنة بالأسبوع الذي سبق إعلان الحكومة الأمريكية.

وبالنسبة إلى «أمريكان إيرلاينز»، ارتفعت الحجوزات في اليوم التالي للإعلان بـ66 % إلى المملكة المتحدة و40 % إلى أوروبا و74 % إلى البرازيل.

رحلات ومقاعد إضافية

بالنسبة إلى شركات الطيران، «ليس هناك ما قبل/ ما بعد 8 نوفمبر» وهو اليوم الأول من إعادة الفتح، على ما قال ناطق باسم شركة «إير فرانس».

فمن ناحية، امتلأت مقاعد الطائرات التي سافرت لأشهر طويلة بمقاعد كثيرة فارغة، وهي تضيف تدريجياً مقاعد إضافية.

وأخيراً، زادت الشركة الفرنسية رحلاتها بين باريس ونيويورك، أكثر خطوطها ازدحاماً، من ثلاث رحلات إلى خمس. أما في ما يخص رحلاتها من باريس إلى بوسطن، فستحل طائرات من طراز بوينغ 777 مكان طائرات إيرباص 330، وذلك بهدف توفير المزيد من المقاعد.

وتتوقع «إير فرانس» أن تزيد قدراتها على صعيد الرحلات إلى الولايات المتحدة مجدداً بحلول مارس 2022 إلى 90% من مستواها ما قبل الجائحة، مقارنة بـ 65 في المئة في أكتوبر.

وبعد فترة ركود نسبي بين يناير وفبراير، تترقب الشركات انتعاشاً في فصلي الربيع والصيف خصوصاً، وهو الموسم الأكثر ربحية عادة.

وبالنسبة إلى «يونايتد إيرلاينز»، فقد عاد جدول الرحلات إلى أمريكا اللاتينية ووجهاتها السياحية إلى مستويات 2019، لكن رحلاتها الدولية ما زالت عند 63 في المئة فقط.

وتراهن شركة الطيران الأمريكية بشكل كبير على الرحلات عبر المحيط الأطلسي، إذ ستفتتح خمس وجهات جديدة في الربيع من بينها الأردن والبرتغال والنروج وإسبانيا، كما ستزيد عدد الرحلات إلى لندن وبرلين ودبلن وميلانو وميونيخ وروما، وستعيد فتح رحلات جوية توقفت أثناء الوباء بما فيها فرانكفورت ونيس وزيورخ.

غموض حول عدد الموظفين

ومن المفترض أيضاً استئناف الحركة الجوية عبر المحيط الهادئ، لكن بشكل أبطأ.

وتتوقع شركة «سنغابور إيرلاينز» التي استفادت في أكتوبر من فتح خط للركاب الملقحين بين سنغافورة وأمريكا الشمالية، أن تعود رحلاتها إلى 77 في المئة مما كانت عليه قبل الجائحة بين المنطقتين في ديسمبر، خصوصاً مع إعادة فتح الخطوط الجوية إلى سياتل وفانكوفر.

وبحسب بوركيت هوي، المحلل المتخصص في النقل الجوي في مجموعة «مورنينغ ستار» للخدمات المالية، تملك الشركات ما يكفي من الطائرات للتعامل مع تدفق المسافرين، وأوضح «لقد سحب عدد قليل من الطائرات الكبيرة من الأساطيل في العام 2020 لكن هذا لا يغير المشهد بالكامل».

وفي ما يتعلق بالموظفين، هناك المزيد من التساؤلات، وفق المحلل. في الولايات المتحدة حيث وضعت الشركات في بداية تفشي الوباء خططاً واسعة لإنهاء الخدمة الطوعي، اضطرت «أمريكان إيرلاينز» و«ساوث ويست إيرلاينز» إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب نقص اليد العاملة اللازمة للتعامل مع تدفق المسافرين غير العادي.

ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً معرفة تاريخ عودة سفر التجارة والأعمال إلى مستويات ما قبل كوفيد.

وأشار المحلل إلى أن ذلك قد يؤثر على الرحلات التي تعرضها شركات السفر.

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