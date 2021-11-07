«مسافر.كوم» تطرح في الإمارات باقات مميزة لقضاء العطلات في أوروبا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مسافر.كوم»، وكالة السفر الرائدة إقليمياً، عن طرح باقات شاملة ومميزة للأفراد والعائلات لقضاء العطلات، وذلك إلى خمس وجهات أوروبية تشمل كل من تركيا، صربيا، باكو، جورجيا، وأرمينيا.

ويمكن للمسافرين التمتع بعطلة طويلة، وبأسعار مناسبة خاصة خلال إجازة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع إمكانية حجز رحلاتهم الجوية، والبحرية، والتمتع بتجربة السفر المحلية مع إقامة فندقية في مكان واحد. كما يمكن للمسافرين استكشاف تاريخ وثقافة هذه الدول، والاستمتاع بالأنشطة الموجودة من تجربة منطاد الهواء الساخن والمناظر الطبيعية الخلابة.

وتقدم الشركة باقة الإقامة لمدة 4 ليالٍ ابتداءً من 2.549 درهماً إماراتياً، وذلك من 30 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر من العام الجاري. وستشمل الباقة أيضاً النفقات التالية: رحلة العودة، إقامة الفندق، وجبات الإفطار، جولة برفقة مرشد سياحي واستكشاف المعالم السياحية البارزة، بالإضافة إلى التأمين على السفر وحتى فحص (PCR) مجاني. ويمكن حجز الباقات عبر الموقع الإلكتروني (www.musafir.com).

وتعتبر «مسافر»، وكالة سفر ذات خبرة متميزة في تقديم مجموعة متكاملة من خدمات السفر، بما في ذلك باقات العطلات والتأشيرات إلى أكثر من 3.000 وجهة، وأكثر من مليون إقامة فندقية حول العالم.

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