حافلات مجانية لنقل الزوار بين معالم أبوظبي السياحية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خدمة حافلة «زوروا أبوظبي» المجانية للتنقل ذهاباً وإياباً وبصفة دورية يومياً من المنشآت الفندقية إلى المعالم السياحية البارزة .

وتنطلق الحافلات من 18 نقطة أساسية منتشرة في عدد من المناطق الحيوية في مدينة أبوظبي، وستعمل في مسارين رئيسيين يغطيان 9 فنادق، و9 معالم ترفيهية، ومحطتين لنقل زوار أبوظبي إلى معرض إكسبو 2020. وتشهد المرحلة الأولى ربط عدة وجهات ترفيهية في العاصمة الإماراتية، ومنها جزيرة ياس وجزيرة الجبيل وجزيرة السعديات ووسط مدينة أبوظبي إلى جانب منطقة القناة الكبرى.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: تحتضن أبوظبي قائمة متنوعة من المعالم السياحية والترفيهية، وبينما يتطلع الزوار للتعرف إلى هذه الوجهات والأنشطة، نحرص بدورنا على تمكينهم من الاستمتاع بها بمنتهى السهولة. وتهدف المبادرة إلى تعزيز عدد زوار معالم الجذب الرئيسية، وبالتالي دعم الأنشطة التشغيلية لهذه المنشآت والمعالم، بالتزامن مع ازدهار قطاع السياحة في العاصمة.

ويضم أسطول خدمة حافلة «زوروا أبوظبي» المجانية 11 حافلة سياحية حديثة مكيفة، تغطيها صور مذهلة لأهم المعالم والمرافق السياحية النابضة بالحياة في العاصمة، كما أنها مزودة بأفضل وسائل الراحة والترفيه التي تضمن رحلة ممتعة لمستخدميها، إضافة إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي)، ومقاعد متحركة لأصحاب الهمم.

وتتوفر الخدمة للزوار والسياح عند حجز إقامتهم في الفنادق، أو قيامهم بشراء تذاكر دخول المعالم السياحية في أبوظبي عبر منصة visitabudhabi.ae، إذ يحصلون عند إتمام الحجز على قسيمة تحتوي على رمز الاستجابة السريعة، والتي تمكنهم من الوصول إلى منصة الحافلات على شبكة الإنترنت، وإدخال معلوماتهم للتعرف إلى أقرب محطة، ومتابعة مسارات هذه الحافلات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز