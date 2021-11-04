"فلاي دبي" تدشن رحلاتها إلى صحار

المصدر: وام

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دشنت "فلاي دبي" اليوم رحلاتها المنتظمة إلى مدينة صحار العمانية لتكون بذلك وجهتها الثالثة في السلطنة بعد مسقط وصلالة حيث أقلعت الرحلة FZ 185 من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي لتهبط في مطار صحار بعد ظهر اليوم .

وبذلك تكون فلاي دبي أول ناقلة من الدولة تشغل رحلات إلى هذه المدينة التي ستخدمها الناقلة بواقع رحلتين أسبوعيا.

وقال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي : يسعدنا أن نوفر لمسافرينا رحلات مباشرة بين دبي وصحار وهي الوجهة الثالثة لنا في هذه الدولة الشقيقة التي تربطنا بها علاقات أخوية وثيقة وكنا قد بدأنا رحلاتنا إلى مسقط في العام 2010 تبعها رحلات إلى مدينة صلالة في 2013 .. ومع رحلات صحار اليوم فإننا نخدم السلطنة حاليا بواقع 9 رحلات أسبوعيا منها 4 إلى مسقط و3 إلى صلالة إضافة إلى رحلتين أسبوعيا إلى صحار.

وأضاف عبيدالله : يجمعنا مع سلطنة عمان تاريخ عريق وعلاقات راسخة في مختلف المجالات وخاصة السياحية والتجارية منها ونأمل من خلال إطلاق الرحلات الجديدة إلى صحار في تعزيز أواصر التعاون بين دبي وصحار.

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