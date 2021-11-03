«شروق» تطلق مشروع «الرحال» السياحي لاستكشاف طبيعة الشارقة عبر مقصورات متنقلة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مشروعها السياحي الجديد «الرحّال» الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويوفر مقصورات (كرافانات) متنقلة تتيح للسياح وعشاق الرحلات الداخلية تجربة متميزة لاستكشاف طبيعة إمارة الشارقة وتضاريسها المتنوعة التي تجمع بين الشواطئ والجبال والصحاري. وجاء الإطلاق خلال مشاركة «شروق» ضمن جناح إمارة الشارقة في سوق السفر العالمي 2021 في لندن.

ويجسد المشروع الجهود التي تبذلها «شروق» لتطوير وتنويع الخيارات السياحيّة في الإمارة والدولة، حيث يقدم للعائلات ومحبي المغامرات والرحلات فرصة الاستمتاع بتجربة الترحال واستكشاف معالم الشارقة الطبيعية، عبر 20 مقصورة متنقلة من طراز (إير ستريم).

ويتوفر في المقصورات كل وسائل الراحة العصريّة، وتتميز بمواصفات صديقة للبيئة، بما يعكس التزام «شروق» بمعايير الاستدامة البيئية في مختلف المشاريع التي تتولى تطويرها، بما يتماشى مع رؤية الشارقة في تبني مبادئ الاستثمار المسؤول الذي يسهم في تعزيز التنميّة المستدامة في القطاعات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والبيئيّة.

وتختار «شروق» مواقع متنوعة لتنظيم عمل المقصورات على مدى العام وفقاً للأحوال الجويّة في كل موسم، منها جبال خورفكان، وصحراء مليحة، وشاطئ الحمرية، وغيرها من المواقع السياحية، كما تتيح المقصورات لمستخدميها المشاركة في الأنشطة الترفيهية التي تنظمها الوجهات السياحية في المنطقة التي تتنقل فيها.

وقال مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): يعتبر «الرحال» المشروع الأول من نوعه في المنطقة، حيث يقدّم تجربة سياحية فريدة لمحبي المغامرات والرحلات على مدار العام، يتمتعوا خلالها بحرية التجوّل بين الجبال أو الكثبان الرملية، ضمن مقصورات حديثة ومجهزة بالكامل، ليمثل بذلك إضافة قيّمة إلى المشهد السياحي في الإمارة والمنطقة ككل.

وأضاف: تتمتع الشارقة بطبيعة خلابة ومتنوعة ما يتيح العديد من الخيارات السياحية في أوقات مختلفة من العام، وهنا يأتي المشروع ليقدّم للأفراد والعائلات تجربة سياحية متميزة في قلب الطبيعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة الشارقة كوجهة رائدة للسياحة والترفيه، كما يوفر فرصاً واعدة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى توسيع أعمالهم ونشاطاتهم في سوق السياحة المزدهر في منطقة الخليج.

ويمثل المشروع إضافة جديدة إلى محفظة «شروق» من مشاريع الضيافة والسياحة البيئيّة التي تم الكشف عنها أو إنجازها هذا العام، بما في ذلك مشروع «نزل القمر من مسك» في صحراء مليحة، الذي يندرج تحت العلامة التجارية «مجموعة الشارقة للضيافة» التابعة لـ«شروق».

والتي تديرها «مسك من شذا»، إضافة إلى مشروعي فندقين جديدين في مدينتي خورفكان وكلباء وأخيراً توسعة «نزل الرفراف من مسك» في كلباء و«واحة البداير من مسك» في صحراء البداير، حيث سيتم إضافة 20 خيمة إلى «نزل الرفراف من مسك» تتنوع بين 2-4 غرف نوم؛ و15 خيمة لـ«واحة البداير من مسك»، إلى جانب مسبح عام في الهواء الطلق.

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