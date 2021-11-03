تسليط الضوء على تجارب أبوظبي السياحية والثقافية بسوق السفر العالمي

المصدر: أبوظبي- البيان

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي مشاركتها بمعرض سوق السفر العالمي، الذي أقيم خلال الفترة من 1 - 3 نوفمبر في لندن، حيث سلّطت الضوء على التجارب السياحية والثقافية في الإمارة إلى جانب التواصل مع أبرز الشركاء ووكلاء السفر والسياحة ومنظمي برامج العطلات من مختلف أنحاء العالم.

وعرضت الدائرة أيضاً أحدث التطورات والمبادرات السياحية، بما في ذلك تدشين أجندة فعاليات أبوظبي بتصميمها المبتكر الجديد، الذي يوفر جدولاً شاملاً بجميع الفعاليات والتجارب المذهلة في العاصمة، بالتزامن مع الاحتفال بعام الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: سعدنا بالمشاركة في سوق السفر العالمي، الذي يعتبر أحد أكبر وأهم المعارض السياحية المتخصصة. ومنحتنا هذه المشاركة آفاقاً واسعة للقاء الشركاء ووكلاء السفر والسياحة الدوليين لتبادل الآراء والخبرات.

وبحث سبل تعزيز التعاون للمضي قدماً نحو المزيد من الابتكار والتطوير في قطاع السياحة. وحرصنا على اغتنام هذه الفرصة للكشف عن التجارب الملهمة التي نقدمها لزوارنا على مدار الأشهر المقبلة، وتحفيزهم لتمضية عطلات أطول في منشآتنا الفندقية.

وأطلقت أبوظبي العديد من المبادرات والمشاريع الطموحة، وتنظم باقة من الفعاليات الثقافية والترفيهية الجديدة على مدار العام، مرسخة مكانتها على خريطة الوجهات السياحية الأسرع نمواً في العالم. وتكتسب المشاركة في سوق السفر العالمي أهمية إضافية، حيث تأتي المملكة المتحدة ضمن أسواق النمو الرئيسية للإمارة.

وتنفرد العاصمة بمقوماتها السياحية الأكثر تميزاً وتنوعاً، إذ تحتضن عالماً متكاملاً من التجارب والمغامرات والجولات التي تجعلها وجهة مفضلة لتمضية عطلات لا تنسى، والاستمتاع بشمسها المشرقة على مدار العام وشواطئها الرملية النقية وتراثها العريق وثقافتها الأصيلة ومنشآتها الترفيهية ومعالمها الطبيعية.

ويعتبر سوق السفر العالمي أكبر المعارض السياحية الدولية، حيث يستقطب سنوياً ما يزيد عن 5000 جهة عارضة، إلى جانب أبرز الخبراء والعاملين والمعنيين بقطاع السفر والسياحة من جميع أنحاء العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز