الاتحاد للطيران تنقل جميع عملياتها في روسيا إلى مطار شيريميتييف بموسكو

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الاتحاد للطيران نقل جميع عملياتها في روسيا إلى مبنى C في مطار شيريميتييف إلكساندر س. بوشكين الدولي الحديث في موسكو وذلك اعتباراً من 2 ديسمبر . وسيصادف الإقلاع الأول إلى مطار شيريميتييف، الذكرى الثالثة عشر لأول رحلة مباشرة للاتحاد إلى موسكو في ديسمبر 2008.

وسيتم تعزيز الانتقال برحلة يومية بين أبوظبي وموسكو. وستقلع الرحلات من أبوظبي في تمام الساعة 09.35 صباحاً كل يوم، وتقلع رحلات المغادرة من موسكو في الساعة 03.50 مساءً بالتوقيت المحلي. وستستكمل هذه التغييرات بإطلاق شراكة واسعة النطاق مع الناقل الوطني لروسيا، مجموعة الخطوط الجوية الروسية -إيرولوفت – الطيران الروسي. وستطلق شركة إيرولوفت أول رحلاتها على الإطلاق إلى العاصمة أبوظبي في 13 نوفمبر 2021، بمعدل ثلاث مرات أسبوعياً.

وبالتزامن مع تشغل كلتا الناقلتين لرحلاتهما بين العاصمتين، ورهناً بأي موافقات تنظيمية ضرورية، ستعمل الاتحاد وإيرولوفت على تحسين الاتفاقيات التعاقدية المشتركة بينهما وإطلاق خدمات شراكة بالرمز عبر شبكة وجهاتهما والبحث في مجالات تعاون أخرى لتعزير مزايا الضيوف، مثل برامج الولاء بشكل تبادلي وخدمات المناولة لعملاء الدرجات الممتازة. وستبحث الناقلتان أيضاً عن فرص تعاون في مجالات العمليات التشغيلية من خلال الاستفادة من امكانيات وقدرات المجموعتين.

وقال أليكس فيذرستون، نائب الرئيس لشؤون تخطيط الوجهات والتحالفات، في الاتحاد للطيران: نفخر بالإعلان عن نقل عمليات الاتحاد للطيران إلى مطار شيريميتييف الدولي، ونتطلع إلى توسيع علاقتنا بالناقل الوطني، إيرولوفت. ومنذ إطلاق رحلاتنا بين موسكو وأبوظبي قبل 13 عاماً، شهدنا نمو كبير في قطاعي السياحة و السفر في روسيا وحظينا بقدر كبير من الطلب على رحلات الأعمال والترفية للمسافرين بالإضافة إلى رحلات الشحن، المدعومة برحلات مباشرة بين البلدين بالإضافة إلى الشراكة بالرمز و اجراءات السفر بدون تأشيرة المتبادلة بين الدولتين، والذي تم تطبيقها في فبراير 2019.

وستعزز النقلة كذلك بالتزامنا تجاه السوق الروسية وعزمنا على تقديم وصول أسهل لضيوفنا في روسيا إلى مواقع جذب ترفيهية والفعاليات ذات المستوى العالمي، والمواقع الثقافية ، والفنادق والمنتجعات والشواطئ، بالإضافة إلى الاستماع بأجمل شتاء في أبوظبي. وسيتم تشغيل الخدمة اليومية بأسطول من طائرات عريضة وضيقة البدن، وتشمل طائرة بوينج 787 دريملاينر المتطورة تقنياً، والتي تتميز بمقصورات ومنتجات مبتكرة حائزة على جوائز، والمكملة بالخدمات الضيافية.

ويعد مطار شيريميتييف من بين أفضل 5 مطارات في أوروبا وأكبر مطار روسي من حيث حركة المسافرين والشحن. وفي العام 2020، خدم المطار 19.8 مليون مسافر. وفي يناير 2021، افتتح المطار ثالث مدرج للطائرات، ويستوعب المطار اليوم ما يصل إلى 110 مليون مسافر سنوياً عبر مباني الركاب الستة.

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