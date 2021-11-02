سياحة عجمان تروّج للإمارة في سوق السفر العالمي بلندن

المصدر: عجمان - البيان

تشارك دائرة التنمية السياحية في عجمان في معرض سوق السفر العالمي 2021 الذي يعد ضمن أكبر الأحداث العالمية للسفر والسياحة، والذي يعقد في مقر «إكسيل» للمعارض والمؤتمرات في مدينة لندن الإنجليزية خلال الفترة حتى 3 نوفمبر 2021.

وتستعرض الدائرة خلال المعرض المزايا البارزة التي توفرها عجمان لزوارها، وآخر التقنيات والحلول والمشاريع والخدمات الذكية، إضافة إلى الترويج للإمارة كوجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة المحلية والعالمية.

وتسعى الدائرة من خلال مشاركتها في المعرض إلى التعزيز من مكانتها كوجهة سياحية تستقطب الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً البريطانيين والأوروبيين، من خلال تسليط الضوء على المقوّمات الثقافية والتراثية والسياحية التي تمتلكها إمارة عجمان وتقديم أحدث التقنيات والحلول والخدمات الذكية المتاحة لزوار الإمارة.

وتستمر الدائرة بالعمل عن كثب مع كل المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاع صناعة السياحة، كما تشارك في العديد من الأحداث الدولية الكبرى المتعلقة بالسياحة كمعرض بورصة برلين للسفر والسياحة ومعرض سوق السفر العربي في دبي إضافة إلى التعاقد للمشاركة في معارض دولية أخرى ابتداءً من العام المقبل.

كما تتعاون الدائرة مع مكاتب تمثيل دولية للوصول إلى الأسواق العالمية مباشرة؛ فبالإضافة إلى مكاتب التمثيل الموجودة في كل من بريطانيا وروسيا، تتطلع سياحة عجمان إلى دراسة إمكانية توسيع نطاق هذا التمثيل ليشمل أسواقاً أخرى مصدرة للسياح لتعريف الزوّار من مختلف أنحاء العالم بالموروث السياحي والثقافي والترفيهي الذي تحتضنه إمارة عجمان.

وأعلنت الدائرة تطوير عدد من المتاحف الرئيسية في الإمارة شملت متحف عجمان، ومتحف مصفوت، ومتحف المنامة، حيث تعتبر متاحف الإمارة إحدى أهم الوجهات السياحية في الدولة، ويتوافد إليها السياح والزوار من كل مكان.

وكشفت الدائرة عن المميزات والخدمات الجديدة للتطبيق الهاتفي لمتحف عجمان والذي يهدف إلى الترويج للمتحف ومعالمه، وهو مزوّد بتقنيات حديثة كالدليل الصوتي، ودليل الجولة السياحية في أرجاء المتحف، وخريطة تفاعلية للمتحف، وقارئ رمز QR، ومشغّل صوتي، ويعمل بنظام استشعار الموقع للتعرّف على الأقسام والمواقع المختلفة في المتحف ويعتبر الأول من نوعه في المنطقة، والذي يُستخدم في المتاحف.

وتأتي هذه الخطوات ضمن أجندة الدائرة الثقافية ومشاريعها الاستراتيجية لدعم التراث ومنها خطة لإنشاء متحف الشعر في المستقبل، كما إقامة النشاطات والفعاليات واستقطاب الاستثمارات إلى قطاع الفنون والثقافة الذي يشهد نمواً ملحوظاً.

وقال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن سوق السفر العالمي، منصة مثالية لإلقاء الضوء على التطورات المتسارعة على قطاع السياحة في عجمان. وتأتي المشاركة في إطار الجهود التي تبذلها سياحة عجمان لرفع كفاءة هذا القطاع الحيوي للإمارة من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات المحلية والدولية بهدف زيادة الوعي بالمنتج السياحي الذي تقدّمه عجمان لجذب عدد أكبر من السياح من مختلف أنحاء العالم، علاوة على إطلاق المزيد من المشاريع والخدمات السياحية الجديدة بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، والتي ستساهم بشكل حيوي في تنمية القطاع بالإمارة.

وأوضح أن الدائرة حقّقت نقلات نوعية في مجال الخدمات السياحية، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لتحقيق رؤية إمارة عجمان 2021، وتتطلع الدائرة من خلال الحلول الذكية والمبادرات والأنشطة والفعاليات التي تقدّمها إلى توفير تجربة سياحية نوعية للسياح والزوّار بما يسهم في تخطّي توقعاتهم وتحقيق راحتهم وسعادتهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز