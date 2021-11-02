«سياحة الشارقة» تعلن عن مجموعة من المشاريع السياحية الجديدة والمستقبلية في سوق السفر العالمي 2021

المصدر: الشارقة- البيان

تواصل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة فعاليات مشاركتها في «معرض سوق السفر العالمي 2021» الذي يقام في العاصمة البريطانية لندن حتى 3 نوفمبر في مركز المعارض «إكسل لندن»، وذلك بهدف الترويج لمقوماتها السياحية والتعرف إلى المنظومة العالمية الجديدة للقطاع السياحي إثر الانحسار التدريجي للجائحة عالمياً.

وشهدت منصة إمارة الشارقة في فعاليات اليوم الثاني من الحدث تنظيم لقاء إعلامي تم فيه الإعلان عن مجموعة من المشاريع السياحية الجديدة والمستقبلية التي ستشهدها إمارة الشارقة في المرحلة المقبلة.

وأكد خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد إمارة الشارقة، والاقتصاد الوطني على وجه العموم، وللمضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة على جميع الصعد. ومع انحسار تأثيرات جائحة كوفيد 19 عالمياً، حرصت الهيئة على تعزيز علاقاتها بالسوق الأوروبي من خلال حضورها المتميز «معرض سوق السفر العالمي» في لندن، للتأكيد على إمكانات ومقومات إمارة الشارقة السياحية ووجهات الجذب فيها، والتي تستقطب من جديد السياح من مختلف دول العالم مع انحسار قيود السفر تدريجياً وعودة حركة الطيران والرحلات لطبيعتها.

وأضاف: نحرص على مواكبة رؤية القيادة الرشيدة في ضرورة العمل بشكل حثيث ومتواصل لتعزيز مكانة الإمارة في خريطة السياحة العالمية، من خلال التعريف بالمشاريع التنموية المتنوعة في القطاع السياحي والترويج لمقومات الجذب المختلفة والخصائص البيئية الخلابة والتنوّع التضاريسي الذي تتميّز به إمارة الشارقة، ما يضمن تقديم تجربة سياحية ممتعة واستثنائية ومتكاملة لجميع سياح الإمارة ومن مختلف الأعمار.

ولا شك في أن مشاركتنا هذا العام في «سوق السفر العالمي» توفر منصة مثالية لنا ولشركائنا من القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض تطورات المشاريع الفندقية والسياحية ومشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع التنموية الحيوية التي تعمل عليها إمارة الشارقة في الوقت الراهن.

وأوضح أن المعرض أتاح لإمارة الشارقة فرصة التواصل الفعال مع الخبراء وصناع القرار في القطاع السياحي الأوروبي والعالمي، بما يسمح بإعادة بناء الثقة مع هذا السوق الحيوي والتعريف بشكل أوسع بالإجراءات والتدابير الوقائية وإرشادات التشغيل الفندقية التي تتخذها الهيئة لسلامة جميع السياح القادمين لزيارة الإمارة، وكذلك التطورات المتسارعة التي تشهدها مشاريع القطاع.

والتي تشكل قيمة مضافة لكل سائح، وخاصة أنها تلبي مختلف المتطلبات وتتميز بالتنوع الكبير ما بين السياحة البيئية وسياحة المغامرات، إلى جانب الكم الكبير من عروض الإقامة والأنشطة الترفيهية والوجهات المتميزة والفعاليات الكبرى التي تنظمها وتستضيفها الإمارة على مدار العام، كما ننظر بتفاؤل كبير في المرحلة المقبلة نحو القطاع السياحي لما تشهده الإمارة من نهضة عمرانية وحضارية مستمرة في مشهد تنموي متكامل على يدي صاحب السمو حاكم الشارقة.

وتشهد منصة إمارة الشارقة في المعرض، إقبالاً كبيراً من زوار المعرض والمختصين والمشاركين ووسائل الإعلام والمهتمين بالسياحة والسفر، وذلك للتعرف إلى مستجدات القطاع في الإمارة والمشاريع الجديدة والمستقبلية التي يتم العمل عليها. كما تنظم منصة إمارة الشارقة مجموعة لقاءات واجتماعات أعمال بين ممثلي القطاع السياحي بإمارة الشارقة من مؤسسات حكومية وخاصة وشركات الفندقة والضيافة والسفر ومنظمي العروض السياحية من جهة، وصناع القرار والمعنيين بالقطاع السياحي الأوروبي من جهة أخرى.

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