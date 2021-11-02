«شروق» تتعاقد مع «لوكس كوليكتيف» السنغافورية لإدارة اثنين من مشاريعها السياحية الجديدة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن تعاقدها مع شركة «لوكس كوليكتيف» السنغافورية الرائدة عالمياً في مجال المنشآت الفندقية، لإدارة اثنين من أحدث مشاريع الضيافة التي تتولى الهيئة تطويرها في المنطقة الوسطى والساحل الشرقي بإمارة الشارقة وهما: «منتجع الجبل لوكس» في خورفكان و«منتجع البردي لوكس» في الذيد.

جاء الإعلان خلال مشاركة «شروق» ضمن جناح إمارة الشارقة، في «سوق السفر العالمي 2021» في لندن بحضور خالد المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومروان السركال، الرئيس التنفيذي لـ «شروق»، وبول جونز، الرئيس التنفيذي لشركة «لوكس كوليكتيف».

ويقع مشروع «منتجع الجبل لوكس» قرب شاطئ خورفكان ويمتاز بإطلالات على بحر العرب والمناظر الطبيعية المحيطة، ويمتد على مساحة 260 ألف متر مربع، ويتكون من 45 وحدة فندقية صديقة للبيئة بتصميم يضمن مستوىً وافراً من العزلة والخصوصية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في مارس 2023.

ويقع مشروع «منتجع البردي لوكس» بالقرب من مشروع «سفاري الشارقة»، في مدينة الذيد، والذي يعد أكبر مشروع سفاري في العالم خارج إفريقيا، ويتضمن 35 خيمة خاصة فاخرة إلى جانب منتجع «لوكس مي» الصحي، ويقدم للنزلاء فرصة الاستمتاع بتجربة العديد من النشاطات المتنوعة التي تتيح لهم التفاعل المباشر مع الحيوانات الأخرى في الموقع، والتي تنظمها «شروق» بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة وفق أعلى معايير السلامة للزوار، ومن المتوقع إنجازه عام 2023.

وقال خالد المدفع: «تعتبر السياحة ركيزة أساسية لدعم اقتصاد إمارة الشارقة وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة فيها. ومع انحسار الوباء على المستوى العالمي وعودة حركة السفر والسياحة لوضعها الطبيعي تدريجياً، تحرص هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة على تعزيز علاقاتها مع سوق السفر العالمي وبالأخص السوق الأوروبي من خلال مشاركتها هذا العام في معرض سوق السفر العالمي، من أجل إعادة بناء الثقة في القطاع السياحي للإمارة وتسليط الضوء على المقومات السياحية الاستثنائية التي تتميز بها إمارة الشارقة وخاصة مع الرفع التدريجي لقيود السفر.

بدوره، قال مروان السركال: تأتي شراكتنا الجديدة مع شركة»لوكس كوليكتيف«تحقيقاً لرؤيتنا الرامية إلى تعزيز قطاع الضيافة الفاخرة في المنطقة من خلال تقديم تجارب فريدة وعصرية للسياح وعشاق السفر، تسهم في تلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم، وتلتزم»شروق«ولوكس كوليكتيف في ذلك بتوفير خدمات وتجارب سياحية راقية بمعايير عالمية المستوى. وتعتبر مشاريع الضيافة الجديدة إضافة قيّمة إلى محفظة»شروق«من المشاريع البيئية والسياحية الفاخرة.

وقال بول جونز: يشرفنا أن توكل إلينا»شروق" مهمة إدارة هذين المشروعين الرائدين في إمارة الشارقة، وهي فرصة لنا لنقدم مفهوم الضيافة برؤيتنا الخاصة من خلال تجارب سياحية مبتكرة تضمن للضيوف المتعة والراحة.

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