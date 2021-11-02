طيران الإمارات تحتفي بـ"ديوالي" على متن رحلاتها إلى الهند

المصدر: وام

تشارك طيران الإمارات المسافرين إلى الهند بين 2 و6 نوفمبر الجاري احتفالاتهم بمهرجان الأنوار "ديوالي".

وتقدم الناقلة لركاب الرحلات المتجهة إلى كل من أحمد أباد وبنغالورو وكوتشي وتشيناي وحيدر أباد وثيروفانانثابورام وكولكاتا ومومباي تشكيلة مختارة من الحلويات الهندية التقليدية في علب ملونة صممت خصيصا لهذه المناسبة.

ودأبت طيران الإمارات على الاحتفال بالتنوع الثقافي من خلال توفير تجارب لا تنسى لعملائها في الأجواء وعلى الأرض.

وتقدم الناقلة على جميع الرحلات عبر شبكة خطوطها العالمية وجبات مستوحاة من مختلف المناطق وتضيف بانتظام قوائم موسمية للاحتفال بالمناسبات العالمية بما في ذلك السنة الهجرية وعيدي الفطر والأضحى المباركين وعيد الميلاد ومهرجان أكتوبرفست وديوالي وأونام.

وتخدم طيران الإمارات حاليا تسع مدن في الهند ومع استمرار تخفيف قيود السفر استأنفت الناقلة خدمات الركاب إلى أكثر من 120 وجهة عبر دبي.

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