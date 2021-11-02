مصر للطيران تستأنف رحلاتها بين مطاري لندن والأقصر بعد توقف عامين

المصدر: د ب ا

استأنفت شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء رحلاتها الجوية بين مطاري لندن والأقصر بعد توقف دام عامين بسبب تداعيات وباء كورونا.

وقال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في بيان أصدرته الشركة اليوم الثلاثاء: "وصلت مساء أمس الإثنين أولى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران من مطار هيثرو بلندن مباشرة إلى مطار الاقصر، وذلك في أول تشغيل لرحلات هذا الخط السياحي الموسمي والذي توقف منذ عامين".

وأضاف أنه من المقرر تشغيل خط الاقصر لندن خلال الموسم الشتوي بواقع رحلة أسبوعيا بطراز البوينج B737-800 التي تتسع لعدد 140 راكبا وفقا لظروف التشغيل والعرض والطلب.

ووفق البيان، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر وتزامنا مع مشاركة مصر للطيران في فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM والمقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من الأول حتى الثالث من نوفمبر الجاري.

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