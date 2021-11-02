طيران الإمارات و"تاب" البرتغالية توسّعان شراكة الرمز بإضافة 23 وجهة

المصدر: البيان

وسّعت طيران الإمارات والناقلة البرتغالية "تاب TAP" شراكة الرمز القائمة بينهما بإضافة 23 وجهة جديدة اعتباراً من اليوم (2 نوفمبر). وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوجهات التي توفر لعملاء الناقلتين مواصلة سفرهم بسلاسة إلى أكثر من 90 نقطة.

وسوف تضع طيران الإمارات رمزها على الرحلات التي تشغلها "تاب" إلى 19 وجهة إضافية عبر لشبونة، وهي: بيليم، برازيليا، بيلو هوريزونتي، فورتاليزا، ريو دي جانيرو، ساو باولو، ماسيو، ناتال، بورتو أليغري، ريسيفي، سلفادور، برايا، جزيرة سال، ساو فيسينتي، كوناكري، بونتا ديلجادا، بورتو سانتو، تيرسيرا ودكار.

كما ستضع طيران تاب بموجب الشراكة الموسعة رمزها على رحلات طيران الإمارات إلى أربع وجهات آسيوية شهيرة ه: هانوي (فيتنام) وثلاث وجهات يابانية (ناريتا وأوساكا وهانيدا) بعد الموافقات الحكومية.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "نتطلع إلى تحقيق امزيد من الفوائد لعملائنا من خلال هذه الشراكة، وما التوسع الإضافي لشراكة طيران الإمارات مع طيران تاب البرتغال سوس شاهد على التعاون القوي بين بيننا والتزامنا المشترك بتزويد العملاء بسفر سلس من وإلى البرتغال، حيث ستتيح لهم رحلات الرمز المشترك السفر إلى مزيد من الأماكن بتذكرة واحدة مع سياسة أمتعة وشروط سعر موحّدة".

من جانبها، أعربت الرئيس التنفيذي للعمليات والعائدات التجارية في "تاب البرتغالية" سيلفيا موسكيرا عن سعادتها بتوسيع الشراكة مع طيران الإمارات. وقالت: "سوف يتوفر لعملائنا الوصول بسلاسة وسهوله إلى مناطق أوسع عبر العالم، مع التركيز بشكل خاص على الوجهات في الشرق الأوسط وآسيا. كما سنتمكن من نقل عملاء طيران الإمارات إلى مزيد من المدن في البرتغال وإلى وجهاتنا في الأميركتين وشمال أفريقيا على طائراتنا الحديثة، حيث يمكنهم أيضاً الاستفادة من برنامج التوقف في البرتغال".

وكانت طيران الإمارات وتاب البرتغالية قد وقعتا في مارس (آذار) الماضي مذكرة تفاهم لتوسيع شراكة الرمز القائمة حالياً. وأتاحت الاتفاقية للناقلة البرتغالية وضع رمزها على رحلات طيران الإمارات إلى وجهات شهيرة في شرق آسيا، مثل تايبيه وطوكيو وأوساكا ومومباي ودلهي ودكا ومالي وجاكرتا ودينباسار ومانيلا وهانوي، بالإضافة إلى برشلونة ومكسيكو سيتي.

كما وفّرت الاتفاقية لعملاء طيران الإمارات الاستمتاع بسفر سلس إلى وجهات أخرى في البرتغال، بالإضافة إلى وجهات أخرى للناقلة البرتغالية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك والبرازيل والسنغال وغينيا بيساو وغينيا كوناكري والمغرب وتونس وغامبيا وجزر الرأس الأخضر.

وتدرس طيران الإمارات وتاب البرتغال سبل تعزيز التعاون في برنامجي مكافأة ولاء المسافرين الدائمين، بما في ذلك فرص تبادل كسب الأميال وإنفاقها والمزايا الأخرى، مثل استخدام الصالات الخاصة في المطارات. وسوف تعلن التفاصيل في الوقت المناسب.

وترتبط طيران الإمارات حالياً باتفاقيات تعاون بالرمز مع 21 شريك طيران وشركتي سكة حديد. كما تربطها أيضاً طيران الإمارات اتفاقيات إنترلاين مع أكثر من 115 ناقلة جوية وشركة سكة حديد عبر العالم.

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