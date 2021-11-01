مهرجان «ديوالي» ينطلق بأضوائه وتجاربه في أنحاء دبي

المصدر: دبي - البيان

تسلط احتفالات مهرجان الأضواء «ديوالي» الضوء على دبي باعتبارها الوجهة المفضلة لتجارب تناول الطعام على مستوى المنطقة. وتقدم المطاعم في دبي مجموعة فريدة من العروض الخاصة لعشاق الطعام في إطار الاحتفالات بمهرجان الأضواء.

ويعد المطبخ الهندي أحد أهم خيارات الطعام على مستوى مدينة دبي، حيث يتيح لعشاق الطعام فرصة الاختيار من بين العديد من الأصناف التقليدية الشهية مثل عدس دال مكاني أو الباكورا المقرمشة أو فيندالو لحم الضأن الحار أو الكورما، بالإضافة إلى أصناف الحلويات المتنوعة.

ويمكن لضيوف مطعم كاليدوسكوب في فندق أتلانتس النخلة الاستمتاع بتشكيلة كبيرة ومتنوعة من الحلويات الهندية والأطباق الكلاسيكية المعدة على الطريقة المنزلية والتي أعدها مجموعة من أبرز الطهاة الهنود في فندق أتلانتس النخلة. ويقدم المطعم أفضل النكهات الهندية خلال مهرجان ديوالي مقابل 255 درهماً للشخص البالغ و127 درهماً، للطفل شامل المشروبات الغازية.

تقدم ذا بوينت في نخلة جميرا مجموعة من عروض المأكولات احتفالاً بمهرجان ديوالي. وتقدم مطاعم ابن حميدو المتخصصة في المأكولات البحرية والقاهرة 30 للمأكولات المصرية الكلاسيكية ورو رويال للمأكولات الفرنسية الفاخرة تخفيضاً بقيمة 20 بالمئة يومي الخميس 4 نوفمبر والجمعة 5 نوفمبر.

ويقدم مطعم أرجنتينا غريل المتخصص في اللحوم تخفيضاً بنسبة 50 بالمئة يومي الخميس 4 نوفمبر والجمعة 5 نوفمبر من الساعة 3 عصراً وحتى 6 مساءً. ويمكن لعشاق الأجواء المتميزة زيارة مطعم ميشيكو الذي يقدم باقات للمأكولات المكسيكية بدءاً من 250 درهماً يوم الجمعة 5 نوفمبر من الساعة 2 ظهراً وحتى 5 مساءً.

ويحتفي دبي فستيفال سيتي مول بمهرجان ديوالي من خلال مجموعة من العروض الترويجية الرائعة على تشكيلة من المأكولات الشهية في سوق رايب باي ذا باي. ويقدم هذا السوق المسائي تشكيلة من المأكولات المتنوعة بدءاً من الوجبات المحلية وحتى مأكولات الأخرى الشهية، حيث يمكن للزوار تناول الطعام مع الاستمتاع بالإطلالات الخلابة على خور دبي.

ويمكن لعشاق المأكولات الهندية زيارة مطعم باتيالا في سوق البحار للاحتفال بمهرجان الأضواء مع قائمة خاصة بهذه المناسبة مقابل 199 درهماً فقط. يسري هذا العرض ابتداءً من يوم الاثنين 1 نوفمبر وحتى الأربعاء 10 نوفمبر.

ويقدم مطعم بوراني ديلي على شارع الشيخ زايد تشكيلة ضخمة من المأكولات والمشروبات الخاصة بمهرجان الأضواء مقابل 119 درهماً فقط. يسري هذا العرض بدءاً من يوم الخميس 4 نوفمبر وحتى الجمعة 5 نوفمبر.

ويحتفي مطعم راسوي غار بمهرجان الأضواء من خلال وجبات «تالي» الهندية والتي تضم ثلاثة أنواع من المقبلات وأربعة أطباق رئيسية تشمل طبق اليونديو الذي يتكون من 17 نوعاً من الخضراوات، بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من الخبز الساخن وأربعة أنواع من الأرز مع عدس الدال والكادي وتشكيلة من الحلويات الشهية. ويمكن لضيوف المطعم أيضاً شراء صندوق الحلويات الذي يضم تشكيلة من الحلويات الهندية الطازجة مثل كاجو رولز وأنجير كاتلي وموتيشور لادو ودايتس بارفي. يسري العرض حتى يوم السبت 6 نوفمبر.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بحلويات ديوالي هذا العام مع فيغو كافيه آند كونفيكشنري بالإضافة إلى مجموعة من علب الشوكولاتة داخل سلة للهدايا أو يتم شراؤها منفصلة، والتي يمكن تقديمها كهدايا للأهل والأصدقاء بهذه المناسبة. يسري هذا العرض ابتداءً من يوم الخميس 4 نوفمبر وحتى السبت 6 نوفمبر.

ويقدم مطعم كامات في مدينة دبي للإنترنت تشكيلة مختارة من الأطباق الرائعة والميثاي والشوكولاتة بالإضافة إلى مجموعة من الحلويات الرائعة احتفالاً بمهرجان ديوالي. يسري العرض حتى يوم السبت 6 نوفمبر.

ويحتفي مطعم تشاتنيز في فندق وشقق موفنبيك بمهرجان ديوالي من خلال مجموعة من وجبات «تالي» الملكية والتي تشمل مجموعة من المأكولات الحارة والحلوة. يسري العرض حتى يوم السبت 6 نوفمبر، في ما يمكن لزوار المطعم الاستمتاع بعرض موسيقي يقدمه غزال ديو يوم الخميس 4 نوفمبر.

ويقدم مطعم خيبر في فندق ديوكس ذا بالم قائمة طعام خاصة بمهرجان ديوالي مقابل 185 درهماً للفرد مع المشروبات الغازية و270 درهماً للفرد مع مشروبات منزلية. يسري هذا العرض ابتداءً من يوم الأربعاء 3 نوفمبر وحتى السبت 6 نوفمبر.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بأجواء ديوالي من خلال البوفيه الخاص في مطعم ميترا بمنطقة أم هرير والذي يقدم تشكيلة كاملة من المأكولات الهندية اللذيذة التي تلبي مختلف الأذواق. ويستمر البوفيه من يوم الأربعاء 3 نوفمبر وحتى السبت 6 نوفمبر.

ويقدم متجر شري غانغور سويتس في منطقة عود ميثاء مجموعة متنوعة من علب الحلويات الخاصة بمهرجان ديوالي وعلب الفاكهة المجففة. يسري العرض حتى يوم الأربعاء 10 نوفمبر.

ويمكن لسكان دبي وزوارها تسجيل الدخول إلى تطبيق وموقع زوماتو لاستكشاف مجموعة متنوعة من العروض الترويجية من خلال تشكيلة زوماتو ديوالي كوليكشن. وتضم هذه القائمة أفضل المأكولات الهندية بأسعار رائعة.

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