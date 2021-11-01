22.4 ألف زائر لجزيرة المارية خلال عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: أبوظبي – البيان

شهدت جزيرة المارية، وجهة الأعمال والحياة العصرية الجديدة في أبوظبي، عطلة نهاية أسبوع مميزة، حيث استقبلت أكثر من 22,4 ألف زائر، قدموا من مختلف أنحاء الإمارات، لقضاء أوقات ممتعة، بمناسبة مهرجان الخريف، يومي الخميس والجمعة. وانطلقت الفعالية الأولى لهذا الموسم في «قرية الخريف»، حيث تضمنت فعاليات وأنشطة عائلية مناسبة للصغار والكبار، على مدى يومين.

ومهرجان الخريف في جزيرة المارية، أول الفعاليات التي تقام بعد الجائحة، مع عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة أبوظبي، وانطلاق موسم ناجح من الفعاليات الخارجية في بيئة سليمة وآمنة. ويندرج مهرجان الخريف، في إطار العديد من الفعاليات المجتمعية، التي خططت جزيرة المارية لإقامتها، على مدار الأشهر المقبلة، مع التركيز على الناس كمحور أساسي لكل إنجاز، وابتكار وجهة متكاملة للعمل والعيش والتسوق والترفيه.

وتقدم جزيرة المارية، مجموعة من الفعاليات المميزة طوال العام، وتدعو ضيوفها لترقّب موسم حافل بالفعاليات المشوّقة، مثل احتفالات اليوبيل الذهبي باليوم الوطني للإمارات، ومهرجان الشتاء في جزيرة المارية.

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