إطلاق «الكشك الذكي لتسجيل نزلاء الفنادق» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «تيليماتيكس»، المتخصصة على مستوى المنطقة في تقنية المعلومات والاتصالات، وهندسة الجهد الكهربائي شديد الانخفاض، وتكامل النّظُم، وتزويد خدمات الصيانة، بالتعاون مع شركة «أوبن تك»، الرائدة في الشرق الأوسط في المسح الضوئي للمستندات، وتكامل النّظُم، وحلول مواجهة النزلاء.

وشركة «إن إي سي إنربرايز سوليوشنز» الرائدة عالمياً في حلول الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم عن طرح «الكشك الذكي لتسجيل النزلاء» في دولة الإمارات، وهو حل ثوري للخدمة الذاتية يُبسط إجراءات تسجيل دخول النزلاء للفنادق وخروجهم منها، وذلك من خلال واجهة مؤتمَتَة سهلة الاستخدام تصحب النزيل تلقائياً في عملية تسجيل دخوله إلى الفندق/ خروجه منه.

وقال كريج فانس، المدير العام لدى «تيليماتيكس»: «يتسم عالم التقنية بالديناميكية، فالتغيير هو الثابت الوحيد فيه. ومنذ أن تفشت جائحة «كوفيد-19»، حقق مطورو التقنيات، بالتعاون مع الشركات المتخصصة في تكامل النّظُم على مستوى العالم، تقدماً هائلاً غير مسبوق فيما يتعلق بالأتمتة والأنظمة غير التلامسية لتلبية احتياجات الطبيعة والسلوك المتغيرين لدى المستهلك».

وأضاف فانس: «وسواء كان النزيل يسجل دخوله إلى الفندق لغرض رحلة ترفيهية أواجتماع رسمي، يتعين أن تكون تجربته مريحة، آمنة، ودية وانسيابية. وتمخض تعاوننا مع «أوبن تك» و«إن إي سي» عن حل غير مسبوق للخدمة الذاتية يُحدث تحولا في تجربة النزلاء.

إن كشك التسجيل الذاتي الذي نطرحه في السوق من خلال فعالية تقام في مركز «ذاهوسبياليتي نتور» للأنشطة التجارية يتيح للنزيل المرور عبر الكشك، إبراز هويته للكشك للتحقق منها بالتعرف إلى وجهه (بحسب النظام المتبع في كل بلد) أو إضافة رمز الاستجابة السريعة الذي جرى تلقيه على نحو مسبق، مراجعة بيانات الحجز.

إضافة خيار السداد إذا لزم الأمر، تشفير بطاقة المفاتيح الخاصة بغرفة النزيل، وتلقي إشعار تخصيص الغرفة، ثم التمتع بالإقامة في الفندق من دون الحاجة إلى الاتصال بأي شخص».

وبدوره، قال مو. خان، المدير الإداري لدى «أوبن تك»: «بحكم أن عملية النزيل شديدة السلاسة والشفافية، واستناداً أيضاً إلى معرفتنا المتعمقة بكل من اللوائح الحكومية وأنظمة الفنادق المتوفرة حاليا، نضمن أن «أوبن تك» طورت كافة الواجهات الشبكية اللازمة للاتصال بأنظمة الهيئات الحكومية لكافة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، كما نضمن أيضا قدرتنا على تأسيس وتطوير أي عمليات تكامل للنُظم في غضون فترة وجيزة للغاية».

وعند قيام النزيل بتسجيل مغادرة للفندق عبر الكشك الذكي، يختار تسجيل الخروج، ثم يراجع ويؤكد الرسوم. وتكتمل فورا عملية إصدار الفاتورة المستحقة على النزيل، ويُرسَل إلى بريده الإلكتروني تأكيد مع إيصال، بأقل قدر ممكن من الإزعاج. ولا يُحوٍل كشك التسجيل الذكي من «إن إي سي» تجربة النزلاء ويعزز كفاءة الموظفين فحسب، بل وإنما أيضا يقلص فترات الإنتظار ويعزز سلامة النزلاء وأمنهم.

ويتكامل كشك التسجيل الذكي بسهولة مع نظام إدارة الممتلكات لتشغيل الفنادق، بالإضافة إلى برامج التعرف إلى الوجه، الشاشات التي تعمل باللمس، الكاميرات، أجهزة قراءة جوازات السفر/ الهويات، أجهزة السداد باستخدام بطاقات الإئتمان، وأجهزة تشفير بطاقات دخول الغرف الفندقية. ويقوم البرنامج فوراً بتنبيه موظف الفندق عند تخصيص غرفة، وكذلك عندما يغادر النزيل الفندق رسمياً. وبينما يستطيع النزيل اختيار اللغة المفضلة لديه، فإن واجهة الكشك قابلة للتعديل والتخصيص بالكامل حسب احتياجات النزيل، وبما يتفق تماماً مع معايير العلامات التجارية والتسويق الخاصة بمجموعة الفنادق، أو العقار المُستقل.

وقال كيز فان دون، مدير أول السفر، الضيافة والترفيه لدى «إن إي سي إنربرايز سوليوشنز»: «بينما خلّفت جائحة «كوفيد-19» تأثيراً سلبياً هائلاً على صناعة السفر، الضيافة والترفيه بأكملها، فربما ثمة نتيجة إيجابية واحدة لها، وهي أن الصناعة أدركت أن الوقت قد حان الآن للتحول والاتصال الرقمي! إن كشك التسجيل الذكي من «إن إي سي» هو الحل الصحيح في الوقت الصحيح».

وأضاف: «تُعد هذه الشراكة فريدة حقاً، وستكون بمثابة حجر الزاوية لنجاحنا في الإمارات، وعلى نطاق أوسع في الشرق الأوسط. تمتلك «إن إي سي» المنتجات، الحلول، الانتشار العالمي، الاتصالات والتقدير لعلامتها التجارية.

وأما «أوبن تك» فهي الشركة الرائدة المتخصصة في تكامل النظم في قطاع الضيافة فيما يتعلق بالربط بين «نقاط- الأكشاك»، فيما تمتلك «تيليماتيكس» التوسع والعمق من منظور تجاري. إننا نتطلع إلى تدشين الكشك بنجاح بالغ في الإمارات، مع وعد لعملائنا من الفنادق «بإبهار نزلاءهم وزيادة ربحيتهم»».

وتُعد «إن إي سي» واحدة من الموردين المفضلين الرئيسيين لصناعة الضيافة عبر كافة المناطق الجغرافية الرئيسية. وبدمج تقنيات المعلومات والاتصالات الرائدة تقدم «إن إي سي» حلول تتسم بالقابلية للتوسع، الإمكانيات والوفرة اللازمة للوفاء بالاحتياجات التجارية المُتطلبة لدى الفنادق، مراكز تنظيم الفعاليات، شركات تشغيل الرحلات البحرية، وشركات السياحة والسفر.

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