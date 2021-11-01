طيران الإمارات تستأنف خدمتها إلى الجزائر

المصدر: وام

تستأنف طيران الإمارات خدمة الجزائر اعتبارا من 9 نوفمبر الحالي بمعدل رحلتين في الأسبوع من دبي إلى الجزائر العاصمة.

ويعزز استئناف الرحلات إلى الجزائر شبكة طيران الإمارات الأفريقية إلى 21 وجهة كما يمثل استعادة كاملة لعمليات الناقلة في شمال أفريقيا.

وتواصل طيران الإمارات بالتزامن مع تخفيف قيود السفر وتنامي الطلب تطوير خططها لتوسيع تواجدها في جميع أنحاء إفريقيا وتشغل حاليا 114 رحلة أسبوعيا إلى القارة.

ويمكن للعملاء الذين يسافرون من الجزائر وإليها السفر بأمان إلى دبي أو مواصلة رحلاتهم عبرها إلى أوروبا والشرق الأوسط والأميركتين وغرب آسيا.

وستخدم طيران الإمارات الجزائر العاصمة برحلتين أسبوعيا يومي الثلاثاء والخميس وستكون رحلة العودة إلى دبي عبر تونس العاصمة واعتباراً من 9 نوفمبر الجاري ستغادر الرحلة "ئي كيه 757" مطار دبي الدولي في الساعة 9:30 صباحا وتصل إلى الجزائر العاصمة في الساعة 2 بعد الظهر.. أما رحلة العودة "ئي كيه 758" فتقلع من مطار هواري بو مدين في الساعة 5 مساء وتصل إلى مطار قرطاج الدولي في تونس العاصمة في الساعة 6:20 مساء ثم تقلع منه في طريقها إلى دبي في الساعة 7:20 مساء لتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 3:55 من صباح اليوم التالي.

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