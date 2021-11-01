العربية للطيران أبوظبي تضيف 3 وجهات جديدة إلى الهند

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «العربية للطيران أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، إضافة ثلاث وجهات جديدة من مقرها في مطار أبوظبي الدولي إلى الهند بدءًا من 3 نوفمبر 2021. وسيكون بإمكان المسافرين من أبوظبي السفر إلى كوتشن، وكاليكوت، وتريفاندروم بأسعار منافسة.

ويأتي إطلاق الرحلات إلى الهند ليرفع عدد وجهات «العربية للطيران أبوظبي» إلى 15 وجهة منذ إطلاق عملياتها في مطار أبوظبي الدولي في شهر يوليو من العام الماضي. ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي كوتشن، وكاليكوت، وتريفاندروم عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وضماناً لأرقى معايير السلامة والأمان عند كل خطوة من رحلة المسافرين وحرصاً منها على تطبيق أرقى معايير الصحة والسلامة، توفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد-19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وتكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية.

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