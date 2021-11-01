«إكسبيرينس هب» تروج في سوق السفر العالمي لاستعدادات جزيرة ياس لاستقبال الزوار

المصدر: أبو ظبي- البيان

أعلنت «إكسبيرينس هب» التابعة لشركة «ميرال» والمسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس، عن مشاركتها في نسخة هذا العام من معرض سوق السفر العالمي، لتسليط الضوء على استعداد جزيرة ياس لاستقبال الزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم مرة أخرى مع الاستمرار في تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء.

وتأتي مشاركة جزيرة ياس هذا العام لإزاحة الستار عن مجموعة من المعالم الجديدة التي تستعد الوجهة لإطلاقها، إلى جانب تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير الاحترازية، لتعزز جزيرة ياس أبوظبي مكانتها وجهة مثالية رائدة لقضاء العطلات.

وقال ليام فندلي، المدير العام لشركة «إكسبيرينس هب»: يشكل معرض سوق السفر العالمي فرصة مثالية بالنسبة لنا لاستعادة التواصل مع قطاع السفر العالمي.

وذلك بهدف تسليط الضوء على التجارب الجديدة في الجزيرة، إلى جانب الجهود الحثيثة التي نبذلها استعداداً للترحيب بالزوار من مختلف أنحاء العالم بأمان ومسؤولية. ورغم التحديات التي فرضتها أزمة كوفيد - 19.

استجابت فرق عملنا في مختلف أنحاء الجزيرة بشكل فوري لضمان الحفاظ على صحة وسلامة زوارنا وكوادرنا، ونفخر بأن الجزيرة قد أصبحت واحدة من أكثر الوجهات السياحية الآمنة على مستوى العالم مع بدء مرحلة التعافي، إذ تواصل جزيرة ياس تقديم التجارب الاستثنائية، بما في ذلك أول فندق يحمل علامة وارنر براذرز في العالم، وفندق دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس، واللذان سيتم افتتاحهما في نوفمبر الجاري.

وأردف فندلي: مستقبل جزيرة ياس واضح ونسعى جاهدين لتعزيز قطاع السفر والسياحة في العاصمة أبوظبي.

وكانت جزيرة ياس أعلنت أخيراً عن إقامة فندقين جديدين من المقرر افتتاحهما في نوفمبر الجاري، إذ يعد فندق وارنر براذرز أبوظبي أول فندق يحمل علامة وارنر براذرز في العالم، وهو مجهز بـ257 غرفة، ويقع بجوار عالم وارنر براذرز أبوظبي، وستديره مجموعة هيلتون تحت مجموعة كوريو كوليكشن باي هيلتون، ما يصنفه أيضاً أول فندق كوريو كوليكشن في أبوظبي.

ويأتي الإعلان عن فندق دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز – جزيرة ياس، ليوفر خيارات إقامة متنوعة ومرنة للزوار في جزيرة ياس. وصُمم المشروع لتلبية الطلب المتزايد للعائلات والضيوف من رجال الأعمال ولتقديم خيارات ضيافة أكثر مرونة عند زيارة جزيرة ياس، إذ تم تجهيز الفندق بـ156 وحدة سكنية مع إتاحة إمكان الوصول المباشر إلى مرافق الترفيه والاستجمام التي يضمها الفندق.

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