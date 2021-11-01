مطار دبي الأكبر عالمياً بأعداد المسافرين في أكتوبر

المصدر: دبي - سيد صالح

حاز مطار دبي الدولي، لقب أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين في أكتوبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «أو إيه جي أفييشن» البريطانية المتخصصة في استشارات الطيران.

وبلغت السعة المقعدية في مطار دبي خلال أكتوبر 2728723 مقعداً ما منحه الصدارة بفارق يبلغ حوالي 240000 مقعد عن أقرب منافسيه، وهو مطار «شيفول» بالعاصمة الهولندية أمستردام، والذي سجل 2479152 مقعداً. وجاء مطارا «فرانكفورت»، و«هيثرو» بلندن، في المركزين الثالث والرابع، على التوالي، فيما كان المركز الخامس من نصيب مطار «إسطنبول».

وذكرت «أو إيه جي افييشن» أن الإمارات عموماً، مُهيأة لتسجيل زيادة لافتة في حركة مرور المُسافرين العالميين عبر مطاراتها، وذلك بعد إعادة فتح الأسواق التقليدية للمسافرين من وإلى الدولة، وفي مقدمها المملكة والمتحدة، فضلاً عن تنظيم «إكسبو 2020 دبي» الذي يبدأ اليوم شهره الثاني من مدته الإجمالية التي تبلغ 6 أشهر.

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