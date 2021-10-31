الاتحاد للطيران تسيّر 3 رحلات أسبوعياً إلى المدينة المنورة بدءاً من 27 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران تسيير رحلات إلى المدينة المنورة ابتداءً من 27 نوفمبر. وستسيّر الناقلة ثلاث رحلات أسبوعياً من مقرها في أبوظبي إلى المدينة المنورة على متن طائرة إيرباص A321 المرتبة بنظام الدرجتين.

وقالت فاطمة المهيري، نائب الرئيس للمبيعات في الاتحاد للطيران: نتطلع إلى إعادة ربط أبوظبي بالمدينة المنورة، المدينة ذات الأهمية البالغة في العالم الإسلامي لما تحمله من إرث تاريخي وديني. وستدعم رحلاتنا الطلب المتزايد على السفر لأسباب دينية إضافة إلى تعزيز الرحلات الجوية القائمة بين الإمارات والسعودية، والتي تعد من أسواق السفر الرئيسية للاتحاد للطيران.

وتمت جدولة هذه الرحلة لتقديم خيارات طيران مريحة للمسافرين، بالإضافة إلى سهولة ربط المسافرين من المدن الرئيسية في شبه القارة الهندية وآسيا من وإلى المدينة المنورة عبر أبوظبي.

وتقع المدينة المنورة على بعد ثلاث ساعات بالطائرة من أبوظبي وتحتضن المدينة المنورة المسجد النبوي والقبر النبوي الشريف. ويسمح المسجدان المقدسان في مكة المكرمة والمدينة المنورة بدخول المصلين الذين تم تطعيمهم بالكامل، وذلك بعد تخفيف القيود في أكتوبر.

وستصبح المدينة المنورة الوجهة الرابعة للاتحاد للطيران في السعودية بعد الدمام وجدة والرياض.

وسيّرت الاتحاد للطيران أولى رحلاتها إلى المدينة المنورة في 2014، وتم إيقاف الرحلة بشكل مؤقت في 2020 نتيجة للقيود المفروضة على السفر في أعقاب انتشار وباء «كوفيد 19».

ولا يتطلب من الضيوف المسافرين إلى المدينة المنورة الحجر الصحي إذا كانوا حاصلين على جرعتين من أحد اللقاحات التالية: فايزر أو أكسفورد أو استرازينيكا أو مودرنا، أو على جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون، أو تلقوا جرعتين من سينوفارم أو سينوفاك إضافة إلى جرعة واحدة من لقاح فايزر أو أوكسفورد أو مودرنا.

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