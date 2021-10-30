بدء العدّ التنازلي لـ«دبي للطيران» الأكبر عالمياً

المصدر: دبي ـ سيد صالح

بدأ معرض دبي للطيران، أكبر حدث يشهده قطاع الطيران على مستوى العالم، العدّ التنازلي للدورة المُقبلة للمعرض، والتي ستقام خلال نوفمبر المقبل.

ودوّن المعرض عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أمس: «بدء العد التنازلي للدورة الجديدة من المعرض، التي من المُقرر أن تقام بعد أسبوعين من الآن، وتحديداً خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر المقبل، في «دبي ورلد سنترال»». كما فتح المعرض باب التسجيل للمشاركة في فعاليات الدورة الجديدة.

يذكر أن معرض دبي الدولي للطيران انعقد لأول مرة عام 1989، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وبدأ أولى دوراته بعروض بسيطة في قاعات مركز دبي التجاري العالمي. ولكن في الأعوام التالية نقل المعرض إلى مطار دبي الدولي وحقق نمواً سريعاً، واعتبرته الأوساط المعنية بقطاع الطيران أسرع المعارض نمواً وانتشاراً في القطاع على مستوى العالم.

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