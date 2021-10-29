رئيس سيشيل يعلن عن اتفاق مع طيران الإمارات لتسيير رحلة ثانية بين البلدين

المصدر: وام

أعلن وفال رامكالاون رئيس جمهورية سيشيل، عن اتفاق مع طيران الإمارات لتسيير رحلة يومية ثانية إلى بلاده، معتبرا ذلك دليلا على الثقة الكبيرة التي تحظى بها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدة الرئيس وفال رامكالاون في المركز الإعلامي لـ"إكسبو 2020 دبي".. وتستغرق رحلة الطيران بين دبي وسيشيل أقل من أربع ساعات ونصف.

وقال معالي سيلفستر راديغوند وزير الشؤون الخارجية والسياحة في سيشيل الواقعة شرق أفريقيا .. إن الاتفاق سيساعد على توفير قدر أكبر من المرونة للراغبين في زيارة سيشيل.

وأضاف " الرحلة الحالية ليلية، وأعتقد أن الرحلة الجديدة ستكون نهارية وهذا الأمر سيمنح مرونة أكبر لزوارنا، وسيساعدهم للتغلب على فارق التوقيت".

وقال " نحن سعداء للغاية بهذا الأمر، فهذه السوق في هذه المنطقة المهمة للغاية، تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا".

وأكد راديغوند أن سيشيل بلد مفتوح أمام جميع الزوار من جميع الدول تقريبا باستثناء بعض الدول التي لا تزال سيشيل تضع قيودا على القدوم منها.

وقال " الباب مفتوح أمام الجميع لزيارة سيشيل بلا قيود، سواء للحاصلين على لقاحات كورونا أو لغير الحاصلين".

وأضاف " لا يوجد لدينا حجر صحي.. كل المطلوب هو نتيجة فحص "بي.سي.ار" قبل 72 ساعة من الوصول ليكون بمقدورك الدخول والاستمتاع بقضاء أوقات رائعة في 115 جزيرة".

وأشار راديغوند إلى أن الزائر لا يحتاج للحصول على تأشيرة دخول للقدوم إلى سيشيل، كل ما عليه هو حجز تذكرة طيران والقدوم إلى البلد وقضاء حتى عام كامل.. والاستمتاع بالعطلة، مضيفاً أن بلاده توفر أيضا الفرصة للراغبين في العمل من أراضيها.

وفي العام الماضي، ورغم الجائحة الصحية التي أصابت العالم، زار أكثر من 114 ألف شخص سيشيل.

ويأمل راديغوند أن يزورها هذا العام رقم يقترب من 120 ألفاً، وهو يؤكد أن الخطط في بلاده تستهدف استقطاب نحو 300 ألف زائر في العام المقبل.

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