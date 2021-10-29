أبوظبي تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر المدن الذكية

المصدر: البيان

احتلت أبوظبي المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر المدن الذكية للعام 2021، للمرة الثانية على التوالي، لتصعد بذلك 14 درجة عن تصنيف السنة الماضية (2020)، وتحتل المرتبة 28 بين 118 مدينة شملها التصنيف.

ويصدر هذا التصنيف عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالشراكة مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، ويُقيّم تصور المقيمين في كلّ مدينة حول الخدمات الذكية المُتاحة والبُنى التحتية؛ ويغطي المؤشر خمسة محاور رئيسية، وهي: الصحة والسلامة، والتنقل، والأنشطة، الفرص، والحوكمة.

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