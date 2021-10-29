باد ناوهايم الألمانية مدينة الاستشفاء بحمامات الملح

المصدر: باد ناوهايم - عائشة الكعبي

تشتهر مدينة باد نوهايم بولاية هيسن الألمانية بأنها منتجع لإعادة التأهيل والصحة، وهي مكان رائع يضم العديد من المباني التاريخية، كما تشتهر مدينة باد ناوهايم بحمامات الاستشفاء باستخدام أحواض الاستحمام بالمحلول الملحي منذ منتصف القرن التاسع عشر، المدينة تقع على بعد حوالي 35 كيلومتراً شمال فرانكفورت، على الحافة الشرقية لسلسلة جبال تاونوس، وأخيراً قررت ولاية هيسن، التي كانت تدير مرافق السبا في ذلك الوقت، بناء حمام حراري حديث تحت مسمى جديد Sprudelhof Therme، حيث تم افتتاح الحمام الحراري القديم في عام 1971 وأغلق في نهاية عام 2015 بعد 44 عاماً من التشغيل، وبات حالياً تحت إدارة مدينة باد نوهايم.

والحمام الحراري الجديد في المدينة الصحية يجمع بين الحداثة والتقاليد والخبرة في ثقافة الاستحمام، ويعكس الشعار، ارتباط فقاعات حمض الكربونيك التي تأتي من نافورة فقاعية بالأشكال الجيوماتيكية الواضحة لـ«Sprudelhof»، فالنافورة تشير إلى حركة الماء، متضمناً شعار العافية الخالصة المتصل مع التقاليد، الذي يجعل الزائر يرغب في استراحة مريحة من الحياة اليومية في الحمام الحراري الحديث بخوض تجربة فريدة على أيدي خبراء بالعلاجات الصحية.

ربع مليار يورو

وكشف ستيفن شنايدر رئيس عمليات السبا في بلدة باد نوهايم والمسؤول عن تشغيل وتطوير مرافق السبا، أنه تم هدم المنتجع الصحي القديم في عامي 2017 و2018، ومنذ ذلك الحين، تم تجهيز موقع البناء للمبنى الجديد، حيث تم الانتهاء من التخطيط والاستعدادات للمبنى الجديد على قدم وساق، وبدأت أعمال البناء للمبنى الجديد في مايو من العام الجاري، وتم بناء أحد أحدث الحمامات الحرارية في أوروبا على مساحة تبلغ حوالي 10.500 متر مربع، والميزة الخاصة هي دمج الحمام التاريخي 2، والذي سيضم حمامات البخار وغرف الاسترخاء ومنطقة العافية ومنطقة العلاج المعتمدة من قبل شركات التأمين الصحي.

وقال ستيفن ستستثمر مدينة باد ناوهايم وولاية هيسن في ألمانيا والمستثمرون من القطاع الخاص بمبلغ يصل إلى حوالي ربع مليار يورو في السنوات المقبلة لجعل حمام Sprudelhof والمناطق المحيطة به جذاباً مرة أخرى.

مشيراً إلى أنه سيتاح في السبا الجديد تطبيقات لطرق العلاج الطبيعية (كنيب)، بأحواض بنظام الماء البارد والدافئ، وكذلك حمامات مخصصة للذراع والقدم،، لافتاً أن الضيوف سيجدون في المبنى الجديد العديد من حمامات السباحة بالمحلول الملحي، وتشمل هذه حمام سباحة به محلول ملحي مكثف بنسبة (12 بالمائة من الملح)، وحوض سباحة ساخن بنسبة (40 درجة)، ومسبح بارد بنسبة (18 درجة)، وجاكوزي، وبركة مفصولة بألواح زجاجية لدورات مثل الجمباز المائي أو تمارين الاسترخاء مع الموسيقى، ومسبح دافئ في الهواء الطلق ومسبح خارجي للسباحين.

موضحاً أن الحمام الحراري الحديث يشتمل أيضاً على منطقة ساونا خالية من المنسوجات، سيجد الضيوف خمس حمامات ساونا داخلية، وما يسمى بدش التجربة، ومغطس وغرف للاسترخاء في الجزء الخاص من الحمام التاريخي، أما في الجزء الجديد فيوجد ثلاثة حمامات ساونا في الهواء الطلق وحديقة ساونا فسيحة، ستكون ساونا واحدة في الهواء الطلق في البرج التاريخي، الذي كان في السابق طاحونة هوائية، وسيتميز السبا الحديث بتقديم عروض تذوق الطعام في المبنى الجديد وأيضاً في الحمام 2، حيث يتم تقديم الأطعمة والمشروبات للزوار المهتمين بالصحة واللياقة البدنية.

استيعاب 350 ألف زائر

وأضاف ستيفن إنه سيتم بناء فندق صحي حديث يحتوي على ما يقرب من 200 سرير، يقع مباشرة بجوار الحمام الحراري الجديد، ليوفر إمكانية الوصول المباشر إلى الحمامات الحرارية، فهو مزود بموقف سيارات تحت الأرض يضم حوالي 200 مكان لوقوف السيارات، حيث تم تصميم المنتجع الصحي الجديد لحوالي 350.000 زائر سنوياً، وسيأتي الجزء الموجود في باث هاوس2 التاريخي بعد عام تقريباً، وذلك لإجراء تجديدات واسعة النطاق للحفاظ على النصب التذكارية في المكان، وسيكلف المنتجع الصحي وحده مدينة باد نوهايم حوالي 44 مليون يورو.

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