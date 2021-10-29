جبال الإمارات .. كنز سياحي يعاد اكتشافه

المصدر: وام

دخلت المناطق الجبلية بقوة في قائمة أهم مراكز الجذب السياحية في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، وباتت تمثل وجهة جاذبة للاستثمارات لاسيما في ظل ما تحظى به من اهتمام رسمي ساهم في تعزيز مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها.

وتتصدر مناطق مثل حتا، وجبل جيس، وخورفكان قائمة أبرز المراكز السياحية الجبلية في الدولة، حيث شهدت المناطق الثلاث خططا غير مسبوقة توهلها للتحول إلى "كنز سياحي" جديد يضاف لقائمة المناطق السياحية في الدولة.

وتوفر تلك المناطق مزايا متفردة خصوصاً مع بداية الموسم السياحي في الدولة، حيث تشهد عادة أجواء مناخية جاذبة من حيث درجات الحرارة المنخفضة وتساقط الأمطار، فيما شكلت السنوات الخمس الماضية تحولاً حقيقياً في مستوى الخدمات المقدمة فيها اعتماداً على المشاريع الاستراتيجية التي شهدتها ابتدأ من مد شبكات الطرق الرئيسية التي تربط تلك المناطق بالمدن والإمارات الأخرى، وصولاً إلى المشاريع النوعية التي تم الإعلان عنها.

بداية.. تحولت مدينة حتا خلال السنوات القليلة الماضية إلى قبلة سياحية يقصدها الزوار من مختلف المناطق للاستمتاع بمواقعها الطبيعية الخلابة مثل الجبال وسد حتا وبحيرته المائية التي توفر الأجواء المثالية لعشاق التخييم والسباحة ورياضة التجديف.

وأسهمت خطة حتا التنموية التي أطلقت في 2016 في زيادة الإقبال عليها سياحياً، حيث بلغت الزيادة 15 ضعفاً حتى العام الماضي، فقد نما عدد الزوار من 60 ألف زائر في 2016 إلى أكثر من مليون زائر في 2020.

سد حتا وبحيرته المائية..

وشهد شهر أغسطس الماضي اعتماد عدداً من التصاميم لمشروعات سياحية جديدة في إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا، وتضم المشروعات قمة دبي الجبلية على ارتفاع 1300 متر.. وتلفريك بطول 5.4 كم، وشلالات حتا المستدامة وفندق عالمي ومسارات Hiking، وصولاً لأعلى قمة في دبي/‏‏‏جبل أم النسور 1300 متر، وأيضاً السماح لأهالي حتا ببناء 200 نزل عطلة لدعم السياحة الداخلية. فيما تم إطلاق برنامج اقتصادي سياحي لتنمية حتا خلال أكتوبر الجاري.

وفي السياق ذاته أدخلت المشاريع النوعية المعلن عنها في مدينة خورفكان المدينة ذات الطبيعة المتفردة في قائمة المناطق السياحية الأكثر طلباً.

وتعد استراحة السحب، من أبرز المشروعات السياحية النوعية التي شهدتها المدينة مؤخرا، والتي تقع على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتكون من طابقين تتوفر فيهما عدد من الشرفات الداخلية والخارجية التي تتميز بإطلالات للمناظر الرائعة على مدينة خورفكان كاملة.

وتضم الاستراحة التي نفذت على مساحة 10250 متراً مربعاً منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 541 متراً مربعاً، وزينت المنطقة المحيطة بالاستراحة بالمساحات الخضراء حيث تم زراعة 8700 شجرة لتضفي طابعاً جمالياً وصحياً على المنطقة بالإضافة إلى توفير عدد 89 موقفاً للسيارات.

وعلى السلاسل الجبلية في خورفكان يتربع أيضا سد الرفيصة بجماله الساحر الذي يخطف الأنظار، وقد تحولت الاستراحة التي شيدت على ضفافه بين الجبال شاهقة إلى بؤرة تستقطب الزوار والسياح بفضل ما توفره من خدمات فاخرة ومطاعم متنوعة ومناطق ألعاب رائعة وآمنة للأطفال، إضافة إلى الممشى البالغ طوله 730 متراً والمحاط من كل جوانبه بأشجار النخيل الطويلة والنباتات والأعشاب الخضراء اليانعة، فيما تعد حديقة شيص إحدى أهم المشاريع التي ساهمت في تعزيز الخيارات الترفيهية في المدينة.

وتبقى قمة جبل جيس في رأس الخيمة إحدى أهم مناطق الجذب السياحي على مستوى الدولة بحكم ارتفاعها الذي يناهز 2 كيلومتر وإطلالتها الساحرة على سلسلة جبال الحجر.

ويمتاز جبل جيس بقدرات وإمكاناته الطبيعية والبيئية التي أهلته لأن يكون وجهة لهواة ومحترفي رياضة تسلق الجبال وعشاق المغامرات حيث يضم أطول مسار انزلاقي في العالم يمتد مساره على طول 2.83 كيلو متر.

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