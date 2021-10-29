«ويز إير أبوظبي» تضيف موسكو إلى قائمة وجهاتها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، أحدث شركات الطيران الوطنية، إضافة العاصمة الروسية موسكو إلى قائمة وجهاتها، وتشتهر المدينة بالفنون والثقافة والتراث، فهي واحدة من أكثر الوجهات السياحية طلباً حول العالم.

وستبدأ «ويز إير أبوظبي» تسيير رحلاتها إلى العاصمة الروسية اعتباراً من 15 ديسمبر بمعدل أربع رحلات أسبوعياً أيام الأحد والاثنين والأربعاء والجمعة، واعتباراً من فبراير 2022، ستسيّر الشركة رحلة بمعدل يومي إلى موسكو، ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تصل إليها طائرات الشركة إلى 33 وجهة. وتبدأ أسعار التذاكر من 219 درهماً، وتتوفر على الموقع الإلكتروني wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

وتعتبر موسكو واحدة من أكثر الوجهات الترفيهية والثقافية في العالم، تتميز بالهندسة المعمارية المذهلة إلى الحياة الليلية الصاخبة والمسرح المذهل والمعارض الفنية، فضلاً عن تجارب تناول الطعام الشهية، لتعزز المدينة من مكانتها كوجهة متكاملة تلبي مختلف التفضيلات والخيارات.

وخلال مشاركته في مؤتمر «أجنحة المستقبل» في موسكو، قال جوزيف فارادي الرئيس التنفيذي لشركة «ويز إير»: نؤكد من خلال هذه الإضافة وفي ضوء تخفيف قيود السفر، التزامنا بتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين الروس وبأسعار مخفضة، إذ تواصل «ويز إير أبوظبي» التزامها في توفير الوجهات الغنية بالثقافات والفنون والطبيعة الساحرة، ونرحب بانضمام موسكو إلى شبكتنا.

وقال كيس فان شايك المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: لطالما كان المسار بين الإمارات وروسيا رائجاً لفترة طويلة، ونتطلع إلى زيادة حركة السفر بين البلدين، ونحرص على تقديم خيارات مميزة أمام المسافرين وبأسعار معقولة. وعلى هذا النحو، نجعل الآن الوصول إلى موسكو أكثر سهولة من أي وقت مضى، وسنواصل إضافة المزيد من الوجهات إلى شبكتنا في الوقت الذي يشهد فيه العالم تخفيف القيود على السفر.

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