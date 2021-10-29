8.3 ملايين مسافر على الشبكة المشتركة لطيران الإمارات وفلاي دبي

المصدر: دبي - البيان

استفاد أكثر من 8.3 ملايين راكب، من سهولة متابعة سفرهم ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات وفلاي دبي، منذ بدأت الناقلتان، اللتان تعملان انطلاقاً من دبي، شراكتهما في أكتوبر 2017.

ويواصل «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة الولاء الخاص بعملاء طيران الإمارات وفلاي دبي، توسيع قاعدة عضويته العالمية، حيث يقدم مكافآت ومزايا حصرية لأكثر من 27 مليون عضو.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس فلاي دبي: «تواصل الشراكة الاستراتيجية بين طيران الإمارات وفلاي دبي، تحقيق نجاح كبير. وتوفر الشبكة المدمجة لعملائنا، تجربة سفر أفضل، وخيارات أكثر، ومرونة أكبر، مع زيادة تدفق الزائرين عبر مركزنا العالمي الحديث. ويسعدنا، بالتزامن مع الحدث العالمي الضخم إكسبو 2020، أن نلعب دوراً حيوياً في الترحيب بأكثر من 25 مليون زائر في دبي».

خيارات السفر

وتوفر شبكة طيران الإمارات وفلاي دبي، للعملاء، سفراً سهلاً من وإلى أكثر من 210 وجهات في 100 دولة. ويمكن لعملاء طيران الإمارات، الوصول إلى أكثر من 118 وجهة تخدمها فلاي دبي، في حين يستطيع عملاء فلاي دبي، الوصول إلى أكثر من 126 مدينة على شبكة خطوط طيران الإمارات. وتعد زنجبار وماليه (المالديف) وكاثماندو، من أبرز الوجهات التي استأثرت بأعلى حجوزات، من خلال شراكة الرمز المشترك خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

برنامج ولاء

وحصل أكثر من 8.4 ملايين عضو في «سكاي واردز طيران الإمارات»، خلال السنوات الأربع الماضية، على 133 مليار ميل سكاي واردز، من خلال الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي. ويواصل برنامج مكافأة الولاء، الحائز جوائز عالمية، النمو وتنويع محفظة شراكاته، لتقديم امتيازات فريدة لأكثر من 27 مليون عضو.

واحتفالاً بـ 4 سنوات من الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي، أطلق «سكاي واردز طيران الإمارات»، عرضاً ترويجياً حصرياً بصيغة «نقد+ أميال»، يتيح للأعضاء تقليل المبلغ النقدي المدفوع لشراء أي تذكرة طيران. فمقابل كل 2000 ميل سكاي واردز، يمكن للأعضاء الاستمتاع بخصم 20 دولاراً أمريكياً على تذكرة الدرجة السياحية، أو خصم 40 دولاراً على تذكرة درجة الأعمال أو الأولى. ويسري العرض على جميع تذاكر طيران الإمارات وفلاي دبي، التي ستشترى بين 7- 21 نوفمبر، للسفر حتى 31 مارس 2022. (تطبق الشروط والأحكام)

ويوفر «سكاي واردز طيران الإمارات» أيضاً، للأعضاء المسجلين، فرصة كسب ميل في الدقيقة، أثناء التوقف أو الإقامة في دبي، على جميع تذاكر طيران الإمارات وفلاي دبي، الصادرة من 1 أغسطس (آب) 2021، حتى 31 مارس 2022. (تطبق الشروط والأحكام)

سفر آمن

يمكن لعملاء طيران الإمارات وفلاي دبي، السفر إلى دبي وعبرها بأمان وراحة بال، حيث تطبق الناقلتان مجموعة شاملة من تدابير السلامة، في كل خطوة من رحلة العميل. وحافظت دبي، منذ استأنفت نشاطها السياحي بأمان في يوليو (تموز) 2020، على مكانتها، كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم. وتقدم المدينة لزوارها من السياح ورجال الأعمال، مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي. وكانت من أوائل مدن العالم التي نالت ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، ما يُعد شهادة على فعالية تدابير دبي الشاملة، لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.

وتوفر دبي لزوارها تجارب لا تُنسى في إكسبو 2020، مع عروض ترفيهية حية، ومهرجانات ثقافية، وتجارب طهو، وورش عمل ملهمة.

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