طيران الإمارات تكثف عملياتها إلى أستراليا لتلبية الطلب القوي

المصدر: البيان

أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها سوف تكثف عملياتها من وإلى استراليا وذلك استجابةً للنمو المستمر في الطلب.

ويأتي هذا الإعلان عقب قرار أستراليا إعادة فتح حدودها أمام المسافرين الدوليين اعتباراً من 2 نوفمبر، وسوف تسمح نيو ساوث ويلز وفيكتوريا للمسافرين متلقي اللقاح بالعودة إلى أستراليا دون حجر صحي مع زيادة عدد المطعمين في كلا الولايتين.

ومع تخفيف قيود السفر، سوف تصبح رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 414/415" بين دبي وسيدني يومية اعتباراً من 2 نوفمبر (تشرين الأول)، وتعمل بطائرة بوينج 777-300ER. وسوف تسير الناقلة الرحلة "ئي كيه 408/409" إلى ملبورن بمعدل 4 رحلات أسبوعياً، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات بما يتماشى مع الطلب.

وستعود السعة على رحلات طيران الإمارات إلى سيدني وملبورن إلى 100% ما يعكس التعافي التدريجي لأستراليا من تداعيات جائحة كوفيد-19 ويسمح بنقل إجمالي 354 راكباً على كل رحلة في جميع الدرجات. وسوف يستمتع المواطنون الأستراليون والمقيمون الدائمون وأفراد أسرهم المباشرون، الذين حصلوا على تطعيم ضد كوفيد-19 معتمد من السلطات المختصة، بالسفر من دون قيود بين المدينتين للمرة الأولى منذ بدء الجائحة سواء إلى وجهات عالمية للترفيه أو إلى الوطن لزيارة العائلة والأصدقاء.

واعتباراً من 1 ديسمبر، سوف تعود طائرة الإمارات A380 إلى أستراليا، لتخدم يومياً خط دبي/ سيدني. وسوف توفر العملاقة 516 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث: 14 جناحاً خاصاً في الأولى، و76 مقعداً في درجة الأعمال، و426 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

وتعليقاً على تكثيف عمليات طيران الإمارات إلى أستراليا مع تخفيف قيود السفر، قال نائب رئيس طيران الإمارات الإقليمي لمنطقة أستراليا باري براون: "يسرنا أن نتمكن من توفير خدمات إضافية، بسعة وعدد أكبر، إلى عملائنا الأوفياء في أستراليا مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها، ويعني ذلك بالنسبة للمسافرين المطعمين، الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم أستراليا، عدم وجود مزيد من القيود على السعة وعدم الحاجة إلى الحجر الصحي عند الوصول إلى نيو ساوث ويلز أو فيكتوريا، ما يسمح لهم بلقاء أسرهم على الفور".

وأضاف باري براون قائلاً: "اعتباراً من الأول من نوفمبر، سيتمكن العملاء في أستراليا من التخطيط لعطلة والسفر دولياً. ونحن على استعداد لخدمتهم من خلال إتاحة وصولهم إلى شبكتنا التي تغطي 120 وجهة عبر مركزنا في دبي، ما يسهل أيضاً توقف أولئك الراغبين في التوقف بدبي لزيارة إكسبو 2020".

يمكن حجز تذاكر السفر عبر emirates.com أو التواصل مع وكلاء السفر. لمزيد من التفاصيل حول متطلبات الدخول إلى أستراليا، ومتطلبات اختبار "كوفيد-19" قبل المغادرة والوثائق الإلزامية، يمكن للعملاء مراجعة صفحة متطلبات السفر على الموقع الشبكي للناقلة. وينصح العملاء بالتحقق من متطلبات السفر قبل حجز رحلاتهم كونها عرضة للتغيير من قبل الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الأسترالية.

ووجه باري براون الشكر إلى عملاء طيران الإمارات على ولائهم على الرغم من التحديات منذ بداية الجائحة. وقال: "نحن ملتزمون أكثر من أي وقت مضى تجاه أستراليا ويسرنا إضافة سيدني إلى شبكة الوجهات التي تخدمها طائرتنا A380 الشهيرة. ويقدّر عملاؤنا الرحابة والمنتجات التي توفرها العملاقة، واعتباراً من ديسمبر، سيتمكنون من تجربة هذا المنتج الاستثنائي عند السفر من وإلى سيدني".

ويمكن للمسافرون في الدرجتين الأولى والأعمال الاسترخاء وتناول أشهى المأكولات قبل الرحلات حيث توفر لهم طيران الإمارات إمكانية الوصول إلى صالاتها في دبي ووجهات أخرى عبر شبكتها كما يستمتعون بخدمة السيارة مع سائق قبل وبعد رحلاتهم في أربع نقاط بأستراليا وفي دبي وكذلك عبر شبكة الناقلة. مزيد من التفاصيل هنا. وتقدم الناقلة على الطائرة تجارب مميزة مثل الشاور سبا لركاب الدرجة الأولى والصالون الجوي لركاب الأولى والأعمال.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات وكوانتاس الوصول إلى وجهات الشبكة المشتركة للناقلتين بفضل شراكتهما الاستراتيجية، القائمة على المشاركة بالرمز. بالإضافة إلى أكثر من 120 وجهة ضمن شبكة طيران الإمارات، يمكن للعملاء الوصول إلى أكثر من 55 وجهة أسترالية من خلال هذه الشراكة، في حين يتمكن عملاء كوانتاس من السفر على رحلات طيران الإمارات إلى دبي والوصول إلى أكثر من 50 مدينة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتواصل طيران الإمارات تسيير رحلات إلى بريسبين وبيرث مع مراعاة القيود على السعة التي تفرضها الحكومة والتي تتضمن خضوع جميع الركاب لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوماً إلى حين تخفيف قيود السفر في كوينزلاند وغرب أستراليا.

وقادت طيران الإمارات الصناعة في جهودها للتخلص من ضغوط السفر، حيث تحرص على حماية صحة عملائها لضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذ قرار السفر. وتطبق الناقلة أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت مؤخراً تقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي.

وتواصل طيران الإمارات المحافظة على ريادتها في الصناعة، من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين في هذه الظروف غير العادية والمتغيرة. فقد عززت الناقلة مؤخراً مبادراتها في مجال رعاية العملاء من خلال سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة كما مددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز