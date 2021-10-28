«الاتحاد للطيران» تسير رحلات إلى 3 وجهات أفريقية في نوفمبر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تعتزم «الاتحاد للطيران»، تسيير رحلات 3 وجهات في أفريقيا، خلال نوفمبر المقبل، وذلك مع استمرارها بإضافة المزيد من الوجهات إلى شبكتها الدولية حول العالم.

وترتفع عدد وجهات الناقلة بعد هذه الإضافات، من 61 وجهة حالياً، إلى 64 وجهة، حيث من المقرر إضافة كيب تاون وجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، اعتباراً من 25 نوفمبر، وزنجبار اعتباراً من 26 نوفمبر 2021.

ونجحت «الاتحاد للطيران»، في استعادة نحو 86.5 % من شبكة وجهاتها قبل الجائحة، والبالغ عددها 74 وجهة، في فبراير 2020، وذلك بعدما بدأت الناقلة تدريجياً، باستئناف رحلاتها إلى عدد متزايد من الوجهات، على شبكة وجهاتها العالمية، في أعقاب تخفيف الدول من القيود المفروضة على السفر.

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