3.2 % نمو السعة المقعدية للرحلات بمطارات الدولة

المصدر: دبي – بشار باغ

تشغل شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة أكثر من 917 ألف مقعد على الرحلات الجوية خلال الأسبوع الذي بدأ في 25 الجاري مقارنة بـ 888 ألفاً في الأسبوع السابق بنمو 3.2% بحسب مؤسسة «أو إيه جي».

وسجلت الإمارات ارتفاعاً متواصلاً في السعة المقعدية على الرحلات الدولية ما يعزز ترتيبها في قائمة أكبر 20 سوقاً للطيران خلال الجائحة وتوقعت أن تقوم شركة طيران الإمارات بإضافة مزيد من السعة مع إعادة فتح أسواق جنوب شرق آسيا خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت إلى أن شركات الطيران في دول المنطقة ستقوم بتشغيل أكثر من 3.1 ملايين مقعد خلال الأسبوع نفسه بتراجع طفيف وأن الإمارات تستحوذ على نحو 29.5% من السعة لشركات الطيران في المنطقة.

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