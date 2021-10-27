مصر للطيران تؤكد سلبية تهديد رحلة موسكو وتجهيز طائرة بديلة

المصدر: د ب ا

أعلنت شركة مصر للطيران بعد عصر اليوم الأربعاء أنه تم مراجعة الإجراءات الأمنية لرحلتها التي عادت إلى مطار القاهرة، والتي كانت متوجهة إلى موسكو، وتبين سلبية التهديد وجاري تجهيز طائرة بديلة للإقلاع بالرحلة مرة أخرى إلى موسكو.

وجاء في البيان رقم 2 أصدرته مصر للطيران:"صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران أنه عقب هبوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم 729 MS، من طراز A220-300 تم التأكد من سلبية التهديد عقب مراجعة الإجراءات الأمنية، وتم استقبال الركاب والتعامل مع الموقف من قبل فريق /سات تيم/ وكافة الجهات المعنية لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتجهيز وإقلاع طائرة بديلة من مطار القاهرة إلى مطار موسكو".

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عودة رحلتها المتجهة من القاهرة إلى موسكو بعد إقلاعها اليوم، إلى مطار القاهرة، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد اكتشاف وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة.

وقالت الشركة، في بيان صدر حينها:" أكد مصدر مسؤول بمصر للطيران أنه تم عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300 بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة، وتم عودة الرحلة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة".

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