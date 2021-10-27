مصر للطيران تعلن عودة رحلتها المتجهة إلى موسكو بعد العثور على رسالة تهديد

المصدر: د ب ا

أعلنت شركة مصر للطيران عودة رحلتها المتجهة إلى موسكو بعد إقلاعها اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد اكتشاف وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة.

وقالت الشركة، في بيان إعلامي اصدرته اليوم: "أكد مصدر مسؤول بمصر للطيران أنه تم عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300 بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة وتم عودة الرحلة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة".

وأشارت إلى وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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