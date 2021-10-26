ألمانيا تدعو المسافرين من دول الخليج لتجربة مميزة في أفضل الوجهات الشتوية

المصدر: دبي - البيان

دعا المكتب الوطني الألماني للسياحة للمسافرين من دول الخليج العربي للاستمتاع بتجربة شتوية مميزة في ألمانيا، التي تعد وجهة سياحية مميزة تلبي تطلعات الجميع، سواء من محبي الجبال والقلاع والأسواق الاحتفالية. وتزداد الوجهة ألقاً في الموسم الشتوي، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الخلابة المزينة بالثلوج، والتجارب الرياضية الشتوية المميزة في العديد من المنتزهات والوجهات الترفيهية.

وقالت يامينا صوفو، مديرة إدارة المبيعات والتسويق للمكتب الوطني الألماني للسياحة: «لطالما حظيت العروض الشتوية في ألمانيا بإقبال مميز بين زوارنا من دول الخليج العربي بفضل الأجواء الباردة والثلوج المذهلة. ويحتضن البلد العريق مجموعة واسعة من النشاطات التي تناسب جميع التطلعات بدءاً من الرياضات الشتوية في جبال الألب وصولاً إلى الاستجمام بالمنتجعات الصحية مع إطلالتها الخلابة على ضفاف البحيرات، لتجعل منه الوجهة المثالية لقضاء موسم أعياد استثنائي».

ويمكن للمسافرين القادمين من الإمارات والبحرين والكويت وقطر والسعودية الدخول إلى ألمانيا بغض النظر عن حصولهم على لقاح «كوفيد19»، شريطة تقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن «كوفيد19» ضمن فترة أقصاها 72 ساعة من السفر أو شهادة تطعيم سارية المفعول أو إثبات شفاء من إصابة سابقة؛ وذلك بعد إعلان الحكومة الألمانية تخفيف قيود السفر المفروضة على القادمين من هذه الدول.

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