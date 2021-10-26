انطلاق موسم الرحلات البحرية السياحية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – وام

وصلت إلى محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد أمس السفينة «ماين شيف 6» التابعة لشركة توي كروز الألمانية التي تحمل على متنها 1,252 مسافراً من مختلف دول العالم لتدشن موسم الرحلات البحرية السياحية في إمارة أبوظبي والعودة لاستقبال الزوار والضيوف من جميع أنحاء العالم.

ونظمت محطة أبوظبي للسفن السياحية خلال استقبال السفينة «ماين شيف 6» عدداً من الفعاليات التراثية والتقليدية احتفالاً بوصولها إلى إمارة أبوظبي.

وتمتد محطة أبوظبي للسفن السياحية على مساحة 17,800 متر مربع وهي قادرة على استقبال ثلاث سفن في وقت واحد من خلال رصيف يمتد على طول 900 متر.

وقال سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: سعداء لاستئناف فعاليات موسم الرحلات البحرية في إمارة أبوظبي والعودة لاستقبال الزوار والضيوف من جميع أنحاء العالم في إمارة أبوظبي ولقد حرصنا على تبني العديد من إجراءات الصحة والسلامة في المحطة والتي تضمن سلامة الزوار وتعزز شعورهم بالثقة والأمان أثناء فترة إقامتهم في الإمارة. ونحن ملتزمون في مجموعة موانئ أبوظبي بدعم وتطوير قطاع الرحلات البحرية في الإمارات. وواثقون بقدرة هذا القطاع على مواصلة دوره الحيوي كركن رئيس في بناء اقتصاد متنوع ومستدام في أبوظبي.

وقالت نورة راشد الظاهري مدير عام أعمال الرحلات البحرية في مجموعة موانئ أبوظبي: بهدف ضمان تجربة سفر ممتعة وآمنة للسياح فقد وضعت مجموعة موانئ أبوظبي استراتيجية شاملة وخطة متكاملة لإدارة أنشطة السفن السياحية بما يتوافق مع إجراءات الصحة والسلامة الخاصة بالمسافرين الدوليين المعمول بها في الإمارة.

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