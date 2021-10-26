مصر للطيران تصدر بيانا حول انفجار إطار الطائرة المتجهة إلى المدينة المنورة

المصدر: البيان

أعلنت شركة مصر للطيران أن رحلة الشركة رقم 2677 من طراز B737/800 والمتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار المدينة المنورة اليوم الثلاثاء وعلى متنها 109 ركاب، وفي أثناء هبوطها حدث تسريب هواء إطاري الطائرة الأمامي.

وأضافت في بيان لها، أنه تم التعامل مع الموقف عن طريق قائد الرحلة، وقد تم الاتصال بغرفة العمليات الرئيسيه بالقاهرة وعلى الفور تم توفير طائرة بديلة لعودة الركاب والطاقم الطائر من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي.

وكانت طائرة مصر للطيران المتجهة إلى المدينة المنورة شهدت انفجار إطار الطائرة أثناء الهبوط ولكن دون إصابات بين الركاب، وتم إنزال الركاب بسلام.

وبحسب وسائل إعلام مصرية تسير مصر للطيران اليوم الثلاثاء، 71 رحلة جوية بمعدل 48 رحلة دولية إلى كل من بغداد، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، لندن، دوسلدورف، ميلانو، نيويورك، باريس، دبي، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بودابيست، عمَان، البحرين، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، إربيل، و17رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7520 راكبًا.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري أعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لدخول القادمين من الخارج وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا.

وقالت شركة مصر للطيران، إنه فيما يخص القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول المتأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا بدول الهند وبنجلاديش وباكستان وبوتان وميانمار ونيبال وفيتنام وسريلانكا والبرازيل وأمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة او غير مباشرة خلال الـ 14 يومًا السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار) بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على رمز الاستجابة السريع «QR Code» وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم إجراء تحليل «ID Now Covid-19» وفي حال إيجابية النتيجة للاختبار، يتم إجراء PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية تحليل الـ PCR يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن.

وأكدت الشركة، أنه فيما يخص الركاب القادمين وبحوزتهم شهادات تطعيم ضد فيروس كورونا من الدول الغير متأثرة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خلال الـ 14 يومًا السابقة، يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب ضد فيروس كورونا وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة «جهة الإصدار» بدون كشط أو شطب أو إضافة وتحتوي على رمز الاستجابة السريع «QR Code» وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة إصدار الشهادة.

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