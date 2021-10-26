«بلوواترز» تقدم تجارب مميزة وممتعة في عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

تقدم «بلوواترز»، الوجهة العصرية الفريدة، والتي تحتضن عجلة المُشاهدة الأعلى والأكبر من نوعها في العالم «عين دبي»، لسكان دبي وزوارها مجموعة واسعة من تجارب التسوق والطعام والأنشطة الترفيهية في عطلة نهاية الأسبوع ومن بينها زيارة متحف «مدام توسو» الذي يوفر تجربة ترفيهية تفاعلية من نوع جديد كليّاً، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الممتعة على مدار اليوم.

وتستمر أجندة «مهرجان بلوواترز 2021» بتقديم والأنشطة المفعمة بالحيوية لغاية 20 نوفمبر كالعروض الحية وأضواء الأفلام المعروضة في الهواء الطلق، وألذ المذاقات التي تجلبها عربات الطعام. وسيتمكن محبو الإثارة من الاستمتاع بمجموعة من النشاطات المرحة بمناسبة «هالوين» في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر، بالإضافة إلى فرصة الاحتفال بمهرجان الأضواء «ديوالي» من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل.

براس مونكي

ويقدم «براس مونكي» تشكيلة من الأنشطة الترفيهية من بينها 12 مسار «بولينج» وتجهيزات واقع افتراضي لمحاكاة سباقات السيارات وأفضل ألعاب الفيديو الكلاسيكية، بالإضافة لقائمة طعام مميزة.

كما يقدم «براس مونكي» فطوراً متأخراً جديراً بالتجربة أيام الجمعة، ويتيح لزواره العديد من الخيارات، سواء أكانوا راغبين في الاحتفال أو تناول الطعام أو ممارسة الألعاب والمنافسة الودية مع الأصدقاء.

شي

يقدم مطعم «شي» الصيني مجموعة من النكهات والأطباق الصينية الأصيلة والمبتكرة، حيث تم افتتاح المطعم والردهة الراقيين مؤخراً في جزيرة «بلوواترز».

ويتيح المطعم لرواده تجارب ممتعة لتناول عشاء فاخر في الطابق الأرضي أو الاستمتاع بالأجواء الهادئة في الطابق العلوي، حيث يتم تقديم مختلف أنواع المشروبات على إيقاعات الموسيقى الحية، كما يطل المطعم على أفق دبي الرائع ومعالمها الساحرة بما فيها «عين دبي».

المطبخ المكسيكي بويرتو 99

ويقدم مطعم «بويرتو 99» المكسيكي أفضل الأطباق والنكهات المكسيكية الأصيلة، حيث يوازن بين الوصفات الأصلية والنكهات المستوحاة من كل زاوية من زوايا المكسيك.

ويقدم المطعم مجموعة متنوعة من المأكولات البحرية الطازجة والأطباق التقليدية والكوكتيلات المميزة والتاكو، في أجواء ممتعة ومبهجة وديكورات جميلة.

تايبو

تضم بلوواترز كذلك متجر «تايبو» الذي يتيح الكثير من الخيارات للباحثين عن قرطاسية وأدوات مكتبية متميزة وفريدة. ويعرض «تايبو» مجموعة متنوعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والدفاتر والإكسسوارات والأدوات المكتبية، والأكواب المصممة بأسلوب مستوحى من ثقافة البوب، ويقدم العديد من الخيارات للهدايا المتميزة التي ترضي جميع الأذواق.

غرائب طرسام

يوفر متجر غرائب طرسام العديد من المنتجات والبضائع من مختلف أنحاء العالم، وهو مشهور بأدواته المبتكرة ومقتنياته الفريدة من نوعها، ما يجعله مكاناً مثالياً للتسوق للراغبين باقتناء المنتجات المميزة.

زوار «بلوواترز» مدعوين لمشاركة صورهم عبر استخدام وسم CreateWonders#.

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