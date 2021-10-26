«فالور هوسبيتاليتي بارتنرز» تفتتح أول فنادقها بالشرق الأوسط في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فالور هوسبيتاليتي بارتنرز، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الاستحواذ على فنادق الخدمات الشاملة وتطويرها وإدارتها وإدارة الأصول، افتتاح إنترسيتي دبي الجداف ووترفرونت أول فنادقها بمنطقة الشرق الأوسط في دبي.

ويأتي فندق إنترسيتي دبي الجداف ووترفرونت، الذي يقع على قناة دبي المائية في الجداف، وبالشراكة بين فالور هوسبيتاليتي وسيتي إنفستمنتس المحدودة وإنترسيتي هوتيلز، علامة الضيافة المنضوية تحت مظلة دويتشه هوسبيتاليتي. وتسلّط هذه الشراكة الضوء على محطةٍ مرحليةٍ في مسيرة نمو فالور هوسبيتاليتي وتفتح أمامها أبواب سوق الشرق الأوسط. وفي الأشهر المقبلة، تخطّط فالور هوسبيتاليتي للإعلان عن فنادق إقليمية إضافية في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ورابطة الدول المستقلة وجزر المالديف.

وقال إيوان ماكجلاشان، الرئيس التنفيذي والشريك العالمي المؤسس لشركة فالور هوسبيتاليتي بارتنرز: «لطالما كانت فالور هوسبيتاليتي في سعيٍ للعثور على فرص التوسّع المجدية في الشرق الأوسط، ويأتي تشغيل فندق إنترسيتي دبي الجداف ووترفرونت إكمالاً لمساعينا. ونتطلع إلى الشروع في هذه الرحلة الجديدة لإثبات المعنى الحقيقي لتشغيل الفنادق في هذه المنطقة. تضمّ فالور هوسبيتاليتي فرق الإدارة الأفضل في فئتها، وبالشراكة مع سيتي إنفستمنتس المحدودة ودويتشه هوسبيتاليتي، نتطلّع إلى اليوم الذي سيصبح فيه الفندق عنواناً للنجاح ومحركاً للنمو الإقليمي».

وقال هاشم الدبل، الشريك في سيتي إنفستمنتس: «يسرّنا أن نتعاون مع فالور هوسبيتاليتي ودويتشه هوسبيتاليتي لافتتاح أول فندق يحمل علامة إنترسيتي هوتيلز في دبي. وبفضل قيمنا المشتركة وخبرة فالور هوسبيتاليتي العالمية في إدارة الفنادق، نحن على ثقة من أن الفندق سيصبّ في تحقيق رؤية قادة البلاد، لا سيما في ما يتعلّق بقطاع الرفاهية المتوسطة».

يضم فندق إنترسيتي دبي الجداف ووترفرونت 138 غرفة تتميّز بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، وإطلالات بانورامية على قناة دبي المائية، وتصميمات داخلية من ابتكار المهندس المعماري ماتيو ثون، ومطعمين، ومركزٍ للياقة البدنية مجهزٍ بالكامل، ومسبحاً على السطح بإطلالات مفتوحة على المدينة، ومحال تجارية، وممرٍ مباشر للمشاة يؤدي إلى متنزه القناة.

وقال سيجفريد نيرهاوس، نائب رئيس دويتشه هوسبيتاليتي في الشرق الأوسط: «فندق إنترسيتي دبي الجداف ووترفرونت هو أول فندق يحمل علامة إنترسيتي هوتيلز التابعة لدويتشه هوسبيتاليتي في الشرق الأوسط، ونحن محظوظون للعمل مع شريكين رائعين مثل فالور هوسبيتاليتي وسيتي إنفستمنتس المحدودة لتشغيل هذا الفندق. وفي سبيل تعزيز حضور دويتشه هوسبيتاليتي في الشرق الأوسط وترسيخ علاماتنا التجارية في المنطقة ومواصلة العمل بما تقتضيه استراتيجية نمو الشركة، سنعتمد أيضاً نموذج الامتياز في المستقبل مع الشركاء المناسبين».

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