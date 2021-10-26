جزيرة ياس وجهة مثالية للمسافرين الباحثين عن إجازة سريعة

المصدر: أبوظبي- البيان

تقدم جزيرة ياس الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، أبرز التجارب الترفيهية التي يمكن لمحبي العطلات تجربتها خلال 72 ساعة في الجزيرة. وتتيح جزيرة ياس، البالغة مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز، بدءاً من المدن الترفيهية الفريدة بما فيها عالم فيراري أبوظبي، الذي يضم مجموعة متنوعة من الألعاب والنشاطات المناسبة للعائلات، وياس ووتر وورلد أبوظبي الحديقة المائية الأولى والوحيدة في العالم ذات الطابع الإماراتي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة الأولى على الإطلاق في العالم التي تحمل علامة وارنر براذرز، والتي تقدم تجربة تفاعلية مذهلة.

وللباحثين عن المغامرة تقدم جزيرة ياس فرصة التحليق في أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، إلى جانب فرصة تسلق أطول جدار تسلق داخلي في المنطقة، كل ذلك في «كلايم أبوظبي» وجهة المغامرات الداخلية الأبرز، كما يمكن للزوار قيادة واحدة من مجموعة واسعة من السيارات المتوافرة في حلبة مرسى ياس، موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، حيث يمكن للسائقين اختيار ما يرغبون به من المركبات من سيارات الكارتنغ إلى سيارات السباق وحتى سيارات الفورمولا 3000، بالإضافة إلى أيام مضمار السباق، حيث يمكن للزوار اختبار قدرات سياراتهم ودراجاتهم الخاصة.

ولمحبي الراحة والاسترخاء، توفر جزيرة ياس مجموعة من 8 فنادق بما فيها هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، ودبليو أبوظبي - جزيرة ياس، بالإضافة إلى مجموعة من الخيارات التوفيرية في فنادق ياس بلازا. مع أكثر من 2000 غرفة وجناح، إضافة إلى شاطئ الجزيرة الرائع بمياهه النقية والصافية، وتتمتع جزيرة ياس بتنوع مذهل في خيارات الضيافة، كما تعد الوجهة ملاذاً لعشاق التسوق مع ياس مول، أكبر وجهة للتسوق في العاصمة، والذي يضم أكثر من 370 علامة تجارية عالمية وإقليمية، إلى جانب منافذ المأكولات والمشروبات، والسينما المجهزة بـ 20 شاشة عرض حديثة، إلى جانب العديد من النشاطات الأخرى التي توفرها الوجهة.

كذلك فإن جزيرة ياس أبوظبي تحتضن أكثر من 165 مطعماً متنوعاً في مختلف أرجاء الوجهة، ما يجعلها مركزاً لالتقاء المأكولات والثقافات المختلفة. ويمكن للزوار الاستمتاع بتناول الطعام مع إطلالة على المارينا وأفخم اليخوت في أبوظبي في مرسى ياس، الذي يضم 7 مطاعم بما في ذلك الأكواريوم وآريس جزيرة ياس وشيبرياني الشهير.

ومع تخفيف القيود المفروضة على السفر إلى العاصمة أبوظبي، أصبحت جزيرة ياس الوجهة المثالية للمسافرين الباحثين عن إجازة سريعة. ويمكن للزوار تخطيط مسار رحلتهم لتشمل مجموعة من الأنشطة المليئة بالمغامرات من خلال زيارة الرابط yasisland.ae

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