سوق السفر العربي: اتباع العلامات التجارية الأخلاقية اتجاه سياحي رئيسي في 2022

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة ريد اكزبيشينز العالمية، الشركة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي، أن عام 2022 قد يشهد عودة ظهور المسافرين المهتمين بالعلامة التجارية، بعد الآراء والتصريحات التي تلقتها من المندوبين الذين يحضرون ندوات 2021 الحية والافتراضية حول السياحة المسؤولة.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «لقد أتاحت لنا التعليقات والتصريحات التي تلقيناها من تحديد ملف تعريف معين للمسافر، والذي يبحث الآن بنشاط عن العلامات التجارية الأخلاقية التي يجب اتباعها، ويريد أن يرى دليلاً ملموساً على أن هذه العلامة التجارية تمارس ما تدعي أنها عليه».

وأردفت كورتيس قائلة: «تظهر لنا النتائج أن هناك مجموعة من الخصائص المنسوبة إلى المغامرين في النشاطات الخارجية بالهواء الطلق وسياحة العافية والسياح البيئيين والرحالة الرقميين في» العمل عن بعد«والسائحين التجريبيين والمسافرين الواعين اجتماعياً. ومن الطبيعي عرض هذا الاتجاه الناشئ من خلال الحدث الذي سيقام بشكل حضوري في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 8 إلى 11 مايو 2022، بالإضافة إلى انعقاد نسخة افتراضية من المعرض في الفترة ما بين 17 و18 مايو 2022.

وأضافت كورتيس: لا يزال برنامج مؤتمرنا لمعرض سوق السفر العربي 2022 قيد التحضير، ولكن لدينا بالفعل جلسات تتناول فيها التحديات والصعوبات التي تواجه شركات الطيران والفنادق والوجهات الأخرى في المستقبل القريب، مثل الصحة والسلامة والتكنولوجيا والمساواة في الصحة والتعليم والانتعاش الاقتصادي.

ووفقاً لاستطلاع شركة ستاتيستا الألمانية المتخصصة في بيانات المستهلكين والسوق، فقد أكد 81٪ من بين 29349 بالغاً شملهم الاستطلاع عبر 30 دولة في وقت سابق من هذا العام، أنهم يرغبون في البقاء في منتجع مستدام مرة واحدة على الأقل في الأشهر الـ 12 المقبلة، فيما أكد نفس الرغبة 62٪ فقط من المشاركين في نفس الاستطلاع قبل خمس سنوات.

ووفقاً لنتائج بحث جوجل فقد وجدت أن مصطلح البحث عن»فندق مستدام" قد تضاعف أربعة أضعاف خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، ولهذا ستعتمد غوغل الآن الفنادق التي تحمل شعاراً بيئياً أخضر بجوار أسمائها أثناء البحث اليدوي، وذلك من أجل مساعدة السياح البيئيين لإيجاد طلبهم بسرعة أكبر، كما ستضيف غوغل تفاصيل سياسة الاستدامة المحددة الخاصة بالممتلكات والإجراءات والأنشطة، وإلزام الفنادق بدقيق إنجازاتها من قبل جهة خارجية موثوقة.

الآن في عامه التاسع والعشرين، سيتم انعقاد النسخة الحية من المعرض بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي من الفترة الممتدة من الأحد 8 مايو إلى الأربعاء 11 مايو 2022 على أرض مركز دبي التجاري العالمي، كما سيتم إقامة نسخة افتراضية للحدث مرة أخرى على غرار نسخة 2021 من المعرض في الأسبوع التالي في يومي الثلاثاء 17 والأربعاء 18 مايو 2022.

وسيشكل مرة أخرى معرض سوق السفر العربي 2022 جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، الذي سيقام على مدى 10 أيام، ويتم فيه انعقاد المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات.

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