طيران الإمارات تعتزم توظيف 6000 في العمليات لدعم التعافي السريع

المصدر: دبي- البيان

أعلنت طيران الإمارات، عزمها تعزيز قوتها العاملة التشغيلية، عبر توظيف ما يزيد على 6000 شخص خلال الأشهر الستة المقبلة.

ومع تخفيف القيود في جميع أنحاء العالم، بفضل الانتشار السريع للقاحات كوفيد19، تحتاج الناقلة إلى مزيد من الطيارين وأطقم الخدمات الجوية والمهندسين والموظفين الأرضيين، لدعم عمليات شبكتها العالمية، استجابةً للزيادة السريعة في الطلب على السفر من العملاء.

واستعادت طيران الإمارات 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة، وتخطط لاستعادة 70% من طاقتها بحلول نهاية العام.

وتعمل أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، على زيادة عدد رحلاتها، عبر شبكتها لتلبية الطلب المرتفع.

كما أنها تسير مزيداً من طائراتها الإيرباص A380 ذات الطابقين والسعة العالية، إلى وجهات شهيرة تخدمها. وبحلول نوفمبر، ستوفر طيران الإمارات أكثر من 165 ألف مقعد إضافي، على طائراتها العملاقة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تواكب طيران الإمارات منذ تأسيسها نمو دبي. وما سعينا لإضافة 6000 موظف إلى قوة عملنا سوى دليل على التعافي السريع الذي يشهده اقتصاد دبي، وسوف يفتح مزيداً من الفرص والتطورات الإيجابية عبر مختلف الأعمال التجارية الأخرى، بما في ذلك القطاعات الاستهلاكية والسفر والسياحة. نحن نواصل العمل لإعادة عملياتنا تدريجياً ومواكبة فتح الحدود وتخفيف القيود وتسهيل بروتوكولات السفر. وبفضل المؤشرات الإيجابية في الانتعاش الاقتصادي والنمو المستمر للطلب، فإننا نأمل أن نعود إلى مستويات ما قبل الجائحة بدءاً من منتصف عام 2022».

وكانت طيران الإمارات أطلقت في سبتمبر حملة عالمية لتوظيف 3000 من أفراد أطقم الخدمات الجوية و500 في خدمات المطار للانضمام إلى مركزها في دبي لدعم العمليات. ومع ارتفاع الطلب على السفر أكثر مما كان متوقعاً، تحتاج الناقلة اليوم إلى 700 موظف أرضي إضافي في دبي وعبر شبكتها.

إضافة إلى ذلك، توفر طيران الإمارات فرصاً وظيفية مميزة لـ600 طيار مؤهل للانضمام إلى فريقها في دبي. يمكن للمؤهلين معرفة المزيد حول الأدوار والمتطلبات من خلال زيارة الموقع الشبكي https://www.emiratesgroupcareers.com.

وتسعى طيران الإمارات في إطار حملة التوظيف أيضاً إلى تعزيز فريقها الهندسي من خلال توظيف 1200 فني من مهندسي الطائرات وموظفي الدعم الهندسي في دبي والمحطات الخارجية. وطيران الإمارات هي أكبر مشغل في العالم لطائرات البوينغ 777 والإيرباص A380. ويتكون أسطولها حالياً من 263 طائرة ذات جسم عريض ولديها طلبيات تلبي الطلب المستقبلي، تشمل طائرات إيرباص A350 وبوينج787-X وبوينغ 777-X.

وتشغل طيران الإمارات حالياً جميع طائرات البوينغ 777 إلى أكثر من 120 وجهة تخدمها برحلات ركاب وشحن. كما تسير طائرات A380 اليوم إلى 18 مدينة وسيتم توسيع خدماتها بأكثر من 65% لتصل إلى 27 وجهة في نهاية نوفمبر. وبحلول ديسمبر، ستتسلم الناقلة آخر طائرتين من طراز A380، وسوف يكون قيد الخدمة نحو 50 طائرة من هذا الطراز خلال الشهر ذاته.

وتواصل دبي استقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم بثقافتها الترحيبية وبيئتها المعفاة من الضرائب والبنية التحتية الرائدة للمعيشة والعمل والترفيه، حيث تحتضن أكثر من 200 جنسية.

وكانت استجابة دبي السريعة لتحدي جائحة كوفيد-19 من بين الأكثر فاعلية في العالم، ونجحت في تحقيق أهدافها بفضل رؤية وحكمة القيادة الرشيدة والشراكات العامة والخاصة الفعالة. وساهمت حملات التطعيم السريعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والبروتوكولات الواضحة في عودة أنشطة السياحة والأعمال الدولية إلى دبي بسرعة وأمان منذ يوليو 2020. وقد تلقى اللقاح بشكل كامل أكثر من 86% من سكان الدولة، في حين حصل أكثر من 96% على جرعة واحدة على الأقل، لتتصدر الدولة المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الجرعات لكل 100 شخص.

تتوفر متطلبات وظائف الطيارين وأطقم الخدمات الجوية وخدمات المطار وغيرها من الأدوار على www.emiratesgroupcareers.com.

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