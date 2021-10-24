مطار الشارقة يستقبل أولى رحلات «طيران بيز» الأوكرانية

المصدر: الشارقة- البيان

استقبل مطار الشارقة الرحلة الافتتاحية لشركة «طيران بيز - Bees Airlines» الأوكرانية والقادمة من مطار كييف الدولي، حيث تسعى الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر من وإلى إمارة الشارقة، من خلال تدشين هذا الخط بمعدل رحلتين أسبوعياً، مع الالتزام بتقديم أعلى معايير الخدمات وأكثرها تطوراً.

وأقيم حفل استقبال للرحلة الافتتاحية لدى هبوط الطائرة على مدرج مطار الشارقة، بعد عبورها أقواس مرشات المياه التقليدية بحضور علي المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ود. أوليكساندر خومياك، القنصل الأوكراني بدبي، ورامي عزيز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيز تور» في الإمارات، إلى جانب عدد من المسؤولين من الشركاء الاستراتيجيين في مطار الشارقة.

وقال علي المدفع: نرحب باختيار شركة «طيران بيز» مطار الشارقة محطة ووجهة لرحلاتها التي ستسهم في زيادة خيارات السفر، وستتيح للمسافرين القادمين من أوكرانيا فرصة مميزة، لتعزيز تجربة السفر مع مجموعة من الخدمات المتكاملة، التي يقدمها المطار، حيث يتيح للمسافرين شبكة أكثر اتساعاً من الوجهات الإقليمية والعالمية، إلى جانب فرص اكتشاف المعالم السياحية والترفيهية، التي تعكس الموروث الثقافي لإمارة الشارقة.

وأضاف: يعتبر مطار الشارقة من المحطات الرئيسية على خريطة السفر والسياحة العالمية، نتيجة لاستراتيجيات التطوير المستمرة في البنية التحتية، التي تنتهجها هيئة مطار الشارقة، مضيفاً: إن المطار يواصل العمل على تعزيز مكانته الريادية من خلال توثيق علاقته مع الشركاء الحاليين واستقطاب شركاء جدد، موفراً لجميع المتعاملين تجربة سفر آمنة وسلسة وممتعة في مختلف مراحل رحلتهم.

وقال رامي عزيز، الرئيس التنفيذي لشركة «تيز تور» السياحية: سعداء بتعاوننا مع شركائنا في مطار الشارقة، ودعمهم المستمر لتعزيز النشاط السياحي في الإمارة، من خلال جذب مزيد من الزوار إليها من كل أنحاء العالم، وخصوصاً من أوكرانيا، التي يعتبر مواطنوها دولة الإمارات العربية المتحدة من الوجهات الرئيسية لهم للزيارة في المنطقة.

وأضاف: سنعمل على إتاحة الفرصة للمزيد من السياح الأوكرانيين لزيارة الإمارات، وبالمقابل تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من زيارة أوكرانيا، من خلال الرحلات الجوية المنتظمة، التي ستنطلق من وإلى البلدين من خلال مطار الشارقة.

وتسعى الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر من وإلى الشارقة من خلال تشغيل طائرة بوينغ 800-737، بمعدل رحلتين أسبوعياً أيام الاثنين والسبت، حيث تصل الرحلة إلى مطار الشارقة الساعة2 بعد الظهر ظهراً، وتغادر المطار الساعة 3 بعد الظهر.

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