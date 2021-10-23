حزمة مشروعات وبرامج ذكية أطلقتها «سياحة عجمان»

المصدر: عجمان - البيان

اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان «سياحة عجمان»، مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس للتقنية 2021»، حيث استعرضت آخر التقنيات والحلول والمشاريع والخدمات الذكية خلال أيام المعرض، الذي استمر من 17 وحتى 21 أكتوبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي. وأعلنت «سياحة عجمان» خلال مشاركتها بالمعرض تحت مظلة حكومة عجمان، إطلاق حزمة مشروعات وبرامج ذكية، منها: نظام التفتيش والتصنيف السياحي الذكي، وهو نظام داخلي يحتوي على خارطة تفاعلية يتم من خلاله استقبال طلبات تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية في عجمان وإدارة عمليات التفتيش في الإمارة، ومعرفة حالة الرخص والفعاليات القائمة والمنتهية، وهو مخصص للاستخدام من قبل قسم التفتيش والتصنيف.

ويتضمن نظام التفتيش والتصنيف السياحي الذكي على عدة خصائص أبرزها إصدار تقارير تصنيف المنشآت إلكترونياً، وإصدار المخالفات وتقارير زيارات التفتيش إلكترونياً، والإستلام الإلكتروني للإشعارات المخالفة للمنشآت، إضافةً إلى خارطة تفاعلية وواجهة عرض مؤشرات أداء الخدمة لقياس عمليات التفتيش والتصنيف للمنشآت. النظام بكامله مربوط بنظام الدائرة للخدمات الإلكترونية لمشاركة البيانات والمخالفات، وطلبات تصنيف المنشآت والبيانات الأخرى المطلوبة.

كما استعرضت «سياحة عجمان» خلال المشاركة المميزات المتعددة لنظام التصنيف الذاتي الذي يقوم بإشراك المتعاملين في عملية تصنيف المنشآت، حيث يقوم النظام بإشعار المتعامل وذلك قبل 30 يوماً من انتهاء الرخصة، على أن يقوم المتعامل بتصنيف منشأته ذاتياً من خلال النظام، فيما يقوم فريق التصنيف بزيارة المنشأة ومراجعة التقييم الذي قام به المتعامل والتأكد من مطابقته للمعايير إن تطلب، وذلك بهدف تقليل الوقت والجهد وزيادة ثقة المتعاملين في عمليات التصنيف.

وكشفت «سياحة عجمان» عن المميزات والخدمات الجديدة التي يقدمها التطبيق الهاتفي لمتحف عجمان، الذي يهدف إلى الترويج للمتحف ومعالمه، وهو مزود بتقنيات حديثة كالدليل الصوتي، ودليل جولة سياحية في المتحف، وخريطة تفاعلية للمتحف، وقارئ رمز (QR)، ومشغل صوتي، ويعمل بنظام استشعار الموقع للتعرف على الأقسام والمواقع المختلفة في المتحف ويعتبر الأول من نوعه يُستخدم في المتاحف.

مشروعات مبتكرة

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن مشاركة «سياحة عجمان» في المعرض تشكل فرصة لتعريف الجمهور بأحدث التجارب التقنية والمشروعات المبتكرة التي أطلقناها في عدة مجالات، شملت تطوير الحلول السياحية للمعنيين بالقطاع السياحي ولزوار الإمارة من خلال عرض التطبيقات الذكية وتقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة التي تجعل تجربتهم استثنائية.

وأشار إلى أنه تم خلال المعرض عقد العديد من اللقاءات مع الشركاء، كما تم الإطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع السياحي، إذ تحرص «سياحة عجمان» على مواكبة التطور التقني بشكلٍ مستمر وتوفير أفضل الخدمات الذكية بهدف رفع معدلات رضا الزوار والمتعاملين وتحقيق سعادتهم، فضلاً عن تعزيز وتسهيل تجربتهم السياحية بطريقة مشوقة ومميزة، وتسليط الضوء على الأنظمة والتطبيقات الذكية التي تقدمها سياحة عجمان والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وزيادة سرعتها والحصول على قاعدة بيانات شاملة عن المتعاملين وزوار الإمارة.

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